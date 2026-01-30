JICA国際協力機構のブラジル人研修生が、岡山県備前市の離島で行われている海ごみ清掃の視察に訪れました。

環境学習に取り組む団体「みんなでびぜん」が、JICAと共同で実施したもので、瀬戸内4県と日本財団からなる「瀬戸内オーシャンズX」の一環で行われました。

ブラジル人研修生に、瀬戸内海での海洋ごみ回収を体験してもらうことで、母国での取り組みの参考にしてもらうのが狙いです。備前市の離島、鹿久居島での清掃活動には、環境問題を学習している日生西小学校・日生東小学校の4年生も参加し、国際交流の場にもなりました。

（ブラジルからの参加者）

「日本で学習した内容を母国の政策策定に反映させたい」

（みんなでびぜん 杉本宗一事務局長）

「ブラジルの人に体験していただいて、この小さな地域でこういう活動をしているということが広まっていければ」

瀬戸内海での海洋ごみ対策がモデルケースとして、世界に注目されつつあるようです。