センバツ高校野球の出場校が30日に発表され、東海3県からは中京大中京・大垣日大・三重の3校が選ばれました。



「祝 甲子園出場」と書かれたケーキを手に喜びを爆発させたのは、2年連続7回目の出場となる『大垣日大』の選手たちです。



高橋正明監督から選手へ：

「今年も甲子園行けるこんな嬉しいことはないないぞ、こんなこと」「子供たちが泣いている様子を見て僕らも涙が出てきました」





去年のセンバツは1回戦で敗退しましたが…。山崎智貴主将：「去年は悔しい結果で終わったので今年こそは優勝目指して勝ち進む野球をしたい」5年ぶり33回目の出場となった『中京大中京』。センバツでは過去4回優勝していて、2025年秋の東海大会でも優勝しています。甲子園で狙うは、もちろん「優勝」です。選手たち「絶対優勝するぞ！」校舎に懸垂幕が掲げられたのは、8年ぶり14回目のセンバツ出場、松阪市の三重高校。東海大会では、全試合2桁安打と強打線を誇ります。大西新史主将：「どんな相手でも自分たちの野球を信じチーム一丸となり優勝目指して頑張ります」センバツ高校野球の抽選会は3月6日で、開幕は3月19日です。