【義両親に…バラすな！】「私たち夫婦の赤ちゃん！」反省し謝罪すると…？＜第11話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第11話 夫婦の足並み
【編集部コメント】
マユさんは帰宅したコウヘイさんにすぐに自分の気持ちを伝えました。妊娠は女性にとって身体も生活もすべて変わってしまう一大イベントです。なにも変わらない男性を見て「いいな」と思ったママはたくさんいるでしょう。けれど身体の負担は共有できなくても、気持ちの面では共有できるところはたくさんあるのかもしれません。コウヘイさんは積極的に動いてくれる旦那さんですから、マユさんももう少し気持ちの共有を心掛けてもよかったのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
