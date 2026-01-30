WBC»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥ËÈ¯Çä¡¡Í½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±³«»Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤â
¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï30Æü¡¢2026Ç¯¤Î¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡¢3·î5Æü³«Ëë¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖWORLD¡¡BASEBALL¡¡CLASSIC¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡×¡ÊFanatics¡¡Japan¸ø¼°¥¹¥È¥¢Æâ¡Ë¤Ç¡¢¡Ö»ø¡×Áª½Ð¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë15Áª¼ê¤ÎMIZUNOÀ½ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥×¥ê¥«¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NIKE¤Î¥Í¡¼¥à¡õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï2Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡¦M¡¦L¡¦O¡¦XO¤¬¤¢¤ë¡£ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê16¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê55¡Ë¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¡Ê7¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂê¤ÎÁª¼ê¤Î¤Û¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê5¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð¡Ê8¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡Ê20¡Ë¡¢¾¾ËÜÍµ¼ù¡Ê66¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ë¡£´ÆÆÄ¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ¡Ê89¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¹ØÆþ¤Ï1¿Í5ÅÀ¤Þ¤Ç¤ËÀ©¸Â¤¹¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ëNIKE¤Î¥Í¡¼¥à¡õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢Âç¿ÍÍÑ¡Ê6000±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢»°¤Ä¤Î¥µ¥¤¥º¤Î¥¥Ã¥ºÍÑ¡Ê5000±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¡£MIZUNO¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼T¥·¥ã¥Ä¡Ê9900±ß¡Ë¤ä¡¢Áª¼êÌ¾¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê3500±ß¡Ë¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥ª¥ë¤Ï´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£