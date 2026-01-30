¡Ö¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡ª¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿àÉÔ°ÕÂÇ¤ÁáÅê¹Æ¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÆÍÁ³¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¨¡©¡©¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ötype Latino¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Netflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç±é¤¸¤¿¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼É÷¤Î°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÃÃ¤¨¤¿¾åÈ¾¿È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤Ë¼ç±é¤·¤¿ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¤·àÊÑ¿È¥Ý¡¼¥ºá¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎàÊÑ¿È¥Ý¡¼¥ºá¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢ÆÍÁ³¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤¿¡Ä¡×¡ÖÊüÁ÷¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ê¤ª¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë»ö¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö¤¨¡©¡©¡©¥Ù¥ë¥È¤µ¤ó¡©¡©¡©¡©¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥é¥Æ¥£¡¼¥Î¡Á¡¡¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¤Ê¤Ë¡ª¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢Æó¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃÝÆâ¤Ï2014Ç¯10·î¤«¤éÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦Çñ¿Ê¥Î²ð¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µ¡¼ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£