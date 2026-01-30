サッカーJ2・ジュビロ磐田の新たな社長に就任した大友健寿（おおとも・たけひさ）さんが記者会見に臨み、「熱量を現場に届けたい」と抱負を語りました。

48歳、初の「外部」からの招集

ジュビロ磐田の新社長に就任した大友さんは48歳。かつてJ1・FC町田ゼルビアで社長を務め、その後はJリーグのカテゴリーダイレクターとしてリーグとチームの橋渡し役を担ってきました。

これまでジュビロの社長は、筆頭株主であるヤマハ発動機からの転身が続いており、外部からの招集は初めてとなります。

「事業側の熱量を今まで以上に現場に届ける」

＜ジュビロ磐田 大友健寿 新社長＞

「先ほど選手にもあいさつしたが、事業側も今まで以上に熱量を現場に届ける。それが選手の一歩に繋がるかもしれない」

悲願のJ1復帰を目指すジュビロ磐田。新シーズン「百年構想リーグ」の開幕戦は2月7日に行われます。