LIVゴルフへ続く高額賞金9試合 今季のインターナショナルシリーズが4月に日本で開幕
アジアンツアーは29日、今年のインターナショナルシリーズの日程を発表した。その初戦は4月2〜5日に千葉県のカレドニアンGCで開催される日本大会となる。
【写真】優雅どす 大和撫子が舞を披露
同シリーズは、2022年にLIVゴルフとの契約により創設。日本のほか、シンガポール、ベトナム、モロッコ、インド、フィリピン、香港、中国、サウジアラビアで9大会を実施し、ポイントランク上位者には翌年のLIVゴルフ出場権が与えられる。日本大会は昨年5月に初開催。この時はルーカス・ハーバート（オーストラリア）が優勝した。賞金総額は200万ドル（約3億円）と高額だ。なお昨年は同シリーズに7試合出場して1勝を挙げた浅地洋佑が、ランキング2位になり、今季のLIVゴルフ出場権を手にしている。【2026年インターナショナルシリーズ日程】4月2〜5日：インターナショナルシリーズ・ジャパン4月23〜26日：シンガポールオープン5月14〜17日：インターナショナルシリーズ・ベトナム6月11〜14日：インターナショナルシリーズ・モロッコ10月8〜11日：インターナショナルシリーズ・インド11月5〜8日：インターナショナルシリーズ・チャイナ11月18〜21日：PIFサウジインターナショナル powered by ソフトバンクインベストメントアドバイザーズ未定：フィリピンオープン未定：Link 香港オープン
2026年 アジアンツアー開催日程
2026年 アジアンツアー開催日程
