»°¿¹¤¹¤º¤³¤µ¤ó¡¢Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤¬¡¢±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ¡Á½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡Á¡Ù¸ø³«µÇ°½éÆüÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ÍÂçÌ±´ÖÀâÏÃ¤Î°ì¤Ä¡ÖÇò¼ØÅÁ¡×¤ÎÁ°À¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Î¸ÞÉ´Ç¯¸å¤ÎÊª¸ì¡£¿áÂØÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ÊÃæ¤Ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÈë¤á¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Çò¡Ê¥Ï¥¯¡Ë¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿»°¿¹¤µ¤ó¤Ïà¥³¥³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¹ñ¡Ö102´Û¡×¤Ç...á¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬à¥¤¥«2´Ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Íá¤È¹ç¤¤¤Î¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»°¿¹¤µ¤ó¤Ïà102´Û¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë³§¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½éÆü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤á¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Àë¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÀç¡Ê¥»¥ó¡Ë¤Î¿áÂØ¤òÌ³¤á¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÀç¤ÈÇò¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÁ°¤ÎÀë¤«¤é¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Êá¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¡£
MC¤«¤é¡¢Ã¦Èé¤·¤¿¡ÊÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ë¤È´¶¤¸¤ëÅ¾´¹´ü¤òÌä¤ï¤ì¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ïà¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¤¤±¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Íá¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤âàº£Æü¤Ïº½Åü1ËÜÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤Éá¤ÈÇò¾õ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢à¤³¤³Íè¤ëÁ°¤Ë»Ð¤µ¤ó¡Ê»°¿¹¤µ¤ó¡Ë¤Î³Ú²°¤Ë°§»¢¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£»Ð¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤ò¡Ö¤¢¡¢¥³¥ì¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤á¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÀ¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Èà¤â¤Î¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÍèÀ¤¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êSnow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£Ì¾Á°ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢9¿Í¤Çá¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í¤ÎÍèÀ¤¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
