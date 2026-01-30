「私もアニソン界という大きなモノをもっと背負ってみたいなと思ってしまった」“鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection〜”レポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

パワフルで情感溢れる歌声で数々のアニメソングを世に送り出してきたシンガー・鈴木このみ。昨年デビュー13周年を迎えた彼女の、意外にも初めてとなるアニソンオンリーライブ“鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection〜”が、1月17日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された。ファンの心をくすぐる曲のセレクトと演出の数々、そして鈴木このみの2026年の大目標がファンの前で発表された注目のライブの様子をレポートしよう。

TEXT BY 斉藤直樹

PHOTOGRAPHY BY 小林弘輔

スタートからパワー全開！ 13年間の軌跡から選りすぐられた名曲のオンパレード

LINE CUBE SHIBUYA場内が開演を待つ多くのファンのざわめき、準備中の楽器の音が鳴り響くなか、鈴木このみ自らによる影ナレーションの注意事項の連絡や、大相撲の懸賞読み上げを真似た協賛企業紹介に大きな拍手が巻き起こり、開演前から場内の空気は温まっていた。そして開演直前の影ナレーションでは鈴木が拍手や「このみーん！」コールを求めると、ファンもそれに応え、一気に盛り上がったところからライブは幕開けとなった。

壮大なメロディと共にステージがブルーとパープルのライティングに染まり、ファンが灯す真っ赤なコンサートライトの輝きで場内が埋め尽くされると、オープニングナンバー「Blow out」（TVアニメ『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』OPテーマ）のメロディに乗ってステージ中央に登場した鈴木を大歓声が包み込む。スタートからパワー全開のボーカルとファンの激しいクラップが場内を揺るがし、鈴木のかけ声に応えるようにコールが巻き起こった。そして間髪入れずに「蒼の彼方」（TVアニメ『ソラとウミのアイダ』EDテーマ）になだれ込み、鈴木がステージ前面を練り歩きながら力強く歌を届けると、間奏では激しいコールが巻き起こった。

「Anison Collectionへようこそー！」との鈴木の明るいゲキを合図に、続いてすぐさま「Redo」（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』1st seasonOPテーマ）がスタート。歌詞がタイポグラフィで映し出される映像が流れるなか、ギターソロとクラップに乗せて未来へと紡がれる想いを繋いでいくリリックを鈴木が力強く歌い上げ、3曲連続のオープニングを見事に走り抜けて見せた。

鈴木が「皆さんアニソンは好きですかー？」「良い景色……みんな良い顔してんじゃん」「初めての顔がいっぱいいる、嬉しい！ 何してたのいままで？」と話すと、ファンの熱い歓声とコンサートライトの輝きに満ちた場内を見渡し、嬉しそうに初となるアニソンオンリーのライブを楽しみにしていたことを続ける。さらに今日はこれまで歌ってきたアニソンナンバー全38曲から厳選した曲を届けることや、毎年出演している“Animelo Summer Live”の終演後によく行くラーメン屋でライブ帰りのファンに気づかれなかったのがショックだった話で笑いを誘いつつ、「その人がいつかソロライブに来てくれるようにするのが“アニサマ”でのささやかな目標」と語り、「一緒にいい汗をかいていいラーメンを食べましょう！」と最初のMCを締め括り、再びライブをスタートさせた。

激しい曲が3曲続いたのを受けてのナンバーは、「夢の続き」（TVアニメ『さくら荘のペットな彼女』後期OPテーマ）。柔らかなメロディと共に情感溢れるボーカルが場内に響き渡り、ファンもコンサートライトを作品に合わせた桜色に変えて応援しながら聴き入る。続いてキーボードの静かなソロに乗せ、情感のこもった静かで力強い独唱から始まったのは「THERE IS A REASON」（映画『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』テーマソング）。後半では追加の楽器の演奏も加わり、さらに力強い歌声とパワフルなロングシャウトが場内の空気を震わせる。すると歌い終えた鈴木に場内から大きな拍手が巻き起こった。

『Summer Pockets』から意外なゲストが渋谷に見参！

『Summer Pockets』から意外なゲストが渋谷に見参！

続いてのナンバーは「君色、僕色」（TVアニメ『異世界かるてっと3』EDテーマ）ということで、ステージにはこの曲を共に歌ったシンガーソングライター・伊東歌詞太郎が登場。2人の息の合ったパワフルなハーモニーに誘われるかのように、ファンもパワフルなコールを送って共に盛り上がった。続いてのMCでは意外にも今日がこの曲のライブ初披露だったことについて語ると、普段の狐面ではなくサングラス姿だったことに触れ、サングラスを外してオーイシマサヨシの定番挨拶をパロディした「オシャベリクソ裸眼」との名乗りで笑いを誘う一幕も。さらに鈴木が歌い終えた時に見せる、腕を上げる独特のポーズを真似したことなどの話題で盛り上がった。

そして鈴木と伊東の2人が揃ったならこの曲を歌わないわけにはいかないと「メロディックロードムービー」（劇場版『異世界かるてっと〜あなざーわるど〜』主題歌）がスタート。こちらも畳み掛けるようなリズムに乗せて圧巻のハーモニーで歌い上げ、場内一体となって盛り上がりながらゲストとのステージを締め括った。

ここで鈴木らが一旦引き上げ、照明の落ちたステージで始まったのは何と『Summer Pockets』の録り下ろしサウンドドラマ。本作の舞台である鳥白島を離れ、今日のライブにやってきた鷹原羽依里（CV:千葉翔也）と鳴瀬しろは（CV:小原好美）だったが、初体験のライブの盛り上がりにしろはが戸惑う。そんな彼女も羽依里のレクチャーを受けてコールを練習。続く羽依里の「できればこの歌をずっと聞いていきたいんだ……夏がくるたびにずっと一緒に」との言葉と共に『Summer Pockets』のライブステージが始まった。

キーボードの独奏と共に「アルカテイル」（TVアニメ『Summer Pockets』OPテーマ）、が始まると、さらに「Lasting Moment」（TVアニメ『Summer Pockets』EDテーマ）を続けて披露。ファンも『Summer Pockets』に合わせてコンサートライトの色を変え、場内が夏の青空のようなブルーに染まると、そのなかで鈴木がゲームやアニメで描かれた夏の日々を紡ぐ歌を情感たっぷりに歌い上げた。

外は冬真っ只中だが、鈴木が「皆さーん夏ですねー！もう寒くないもん、夏ですねー！」と語る。そしてサウンドドラマが原作のシナリオを担当した魁による書き下ろしで「打ち上げでお願いして、ゴネたら書いてもらえた」と経緯を明かして笑いを誘った。さらにこのステージの衣装も『Summer Pockets』にあわせていることなど、ゲーム時代から関わっている作品だけに思い入れも深く「一緒に歩んできた想いがある」と語る鈴木。「ささやかな願いだけど聖地の島で歌えたらと思ってます」「『サマポケ』で自分はしっかりアニソンシンガーやれているんだなと思えた。この作品だからできたことがたくさんあった」との想いを語り、『Summer Pockets』のステージの締め括りとして「フィニステラー」（TVアニメ『Summer Pockets』2nd OPテーマ）を披露。ステージ背景には星空が広がり、ステージ上の鈴木を取り囲むように光の線が煌めくと、静かだが力強いボーカルでひと夏の愛おしい記憶を情熱的に歌いあげる。こうして場内に訪れた「夏」は幕を閉じたのだった。

たくさんの人や作品との出会いが鈴木このみを形作ってきた

たくさんの人や作品との出会いが鈴木このみを形作ってきた

いよいよライブも折り返し地点に。その幕開けを飾るバンドメンバーによる迫力のパフォーマンスが繰り広げられると場内も沸き上がる。さらに女性ダンサー2名が登場し、そのダンスパフォーマンスに加わる形で鈴木が再びステージに登場する。熱狂的な空気に満たされたステージで「カオスシンドローム」（TVアニメ『CHAOS;CHILD』EDテーマ）をダンサーを従えて熱唱。鈴木も見事なダンスを交えながら歌い上げ、場内を揺るがすほどの大コールを巻き起こした。

そんな熱いステージが急に暗転し、再び照明が灯るとステージにこの日2人目のゲストとなるアニソンシンガー・声優の小林竜之が登場。小林と鈴木のコンビといえばこれしかないということで「NEVER-END TAIL」（TVアニメ『FAIRY TAIL』第2期OPテーマ）がスタート。運命を切り開く熱い冒険の歌をツインボーカルのハーモニーで歌い上げ、場内のテンションを一気に引き上げてみせた。同じ全日本アニソングランプリ出身である小林と鈴木。初めて2人が出会った時の鈴木は15歳で、この曲を一緒に歌った時は鈴木が18歳だったことを小林が感慨深く語ると、今日はこの1曲のために来たということで、「普通に前からライブ見たいんですけど」と言いながらステージを去っていった。

「本当にこんなにたくさんの人と音楽やってきたんだなと感じてます」と小林とのステージを終え、アニソンシンガーとして歩んできたこれまでの13年間を振り返る鈴木。現在は独立して個人事務所の社長も務めているが「歌うのが凄く楽しくて大好き」「アニソンを通してたくさんの人に出会い、これからたくさん知ってもらえたら嬉しい」と語り、そんな気持ちを乗せた次の曲「歌えばそこに君がいるから」（TVアニメ『LOST SONG』OPテーマ）を始めた。鈴木自身がアニメの主題歌を初めて作詞した思い出の曲を東京の夜景と共に歌詞がスクリーンに流れていく映像演出と共にパワフルに歌い上げると、続けざまに「Realize」（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd seasonOPテーマ）をステージ背後に炎が噴き出す演出と共に、パワフルに気持ちを叩きつけるようなボーカルで熱唱。サビではファンと共に力強くコール＆レスポンスを交わし、ラストはロングシャウトの絶唱を決め、迫力満点のステージを締め括った。

リハーサルとは違う立ち位置で歌っていたため、炎の演出で焼けるかと思ったとのトークで笑いを誘うと、「みんなにこっそり話したいことがあって……」とここでサプライズ発表が続く。今年で放送10周年を迎えるTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonの制作が決定し、Giga & TeddyLoid作曲の主題歌「Recollect」を鈴木このみとロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガー・Ashnikkoが担当することが語られると、鈴木が「ボーカル2人が食い合うような楽曲」と語り、自身も本楽曲を歌えることについて「無茶苦茶嬉しい」と語った。さらに「『リゼロ』は一緒に戦い抜いてきた同志」「自分の節目と共に『リゼロ』があった」「10周年ということは私も10年戦ってきたんだな」と共に歩んできたシリーズへの想いを語ると、爆発音の演出と共に始まったのは「Reweave」（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』3rdseasonOPテーマ）。激しい動きとシャウトを交え、ステージを巡りひざまづいてファンを見つめながらのステージングを繰り広げた。

2026年のアニソン界は鈴木このみが背負って立つ！

2026年のアニソン界は鈴木このみが背負って立つ！

いよいよライブも終盤戦になり、「ぶっ飛ばします！」との言葉と共に始まった「DAYS of DASH」（TVアニメ『さくら荘のペットな彼女』EDテーマ）ではステージから客席へと降りて、通路を走ってハイタッチをしながらの熱唱を繰り広げる。間奏では腕を振り上げながら共にコールを重ね、さらに後サビではファンに合唱を任せてみんなで一緒に盛り上がると、そのまま「Absolute Soul」（TVアニメ『アブソリュート・デュオ』OPテーマ）へとなだれ込む。スクリーンに映し出された歌詞が飛び交う映像と共に、サビではファンとハーモニーを奏でるコール＆レスポンスが繰り広げられ、ラストは激しいコールと共に終わった。

「はじめてのアニソンコレクション楽しんでもらえてますか？」との質問に盛り上がる場内の熱気を満足げに受け止めると、いよいよライブもクライマックスに。みんなで合唱できるようにと“to Dreamer, for Dreamer”“to Believer, for Believer”と歌詞の一節を繰り返し練習してから、ラストナンバー「Theater of Life」（TVアニメ『デカダンス』OPテーマ）がスタート。疾走感溢れるメロディに乗せて、未来へと生きていく希望を熱く歌い紡いでいく。そしてクライマックスではファンが先ほど練習したパートを合唱し、大きな旗を掲げたスタッフによるフラッグアクションも加わって、盛り上がりはこの日最高潮へと達していく。そして「今日は本当にありがとうございましたー！ 楽しかったかー！ 最高だったかー！」との鈴木の叫びと共に、最後は全員でフロアを揺るがすようなジャンプを決め、熱く走り抜けてきたライブは幕を閉じた。

ライブが終わりファンもしばし放心状態だったが、すぐさまアンコール代わりの「こーのーみーん！」コールが場内を埋め尽くす。すると数分後にはライブTシャツ＆パーカー姿の鈴木が再び登場した。「疲れた……みんなも疲れたよね！本当おつかれさまでした！グッズ紹介とかしたいから座っていいよ」との言葉から始まったアンコールは、まずはライブグッズ紹介を兼ねたフリートークからスタート。バンドメンバー紹介と併せてそれぞれが持参したグッズを紹介していき、やがて話はアニソンシンガーとしての鈴木のこれからの話に。

アニソン界の先輩であるangelaのatsukoから「もっと調子乗ればいいのに」と言われ、オーイシマサヨシのライブに行った時には「次はキミやで！」と言われ、2025年の“Animelo Summer Live”では自分からLiSAへとバトンを渡した経験から決めた2026年の目標……それを「今年はアニソン界のエースになる！」と語ると「みんなも大きな気持ちで見守ってくれますか？」と続け、その宣言に場内は大きな歓声に包まれる。そんな覚悟を見せるように始まったのが「Bursty Greedy Spider」（TVアニメ『蜘蛛ですが、なにか?』後期OPテーマ）。吹き上がる炎の演出をバックに、まだまだ底が知れない力強さのあるボーカルで、一度しかない人生をフルパワーで走っていく覚悟を歌う。さらには「歌ってくれますかー？」とサビのコールをファンに委ねて、共にアンコールステージを作り上げていった。そして歌い終えた鈴木は再びこれからの活動への想いを語り始める。13年間の活動を重ねて、アニソンだけでライブができるまでになったのに最近気づいたこと。15歳でデビューして同じ境遇の人がいなかったため、衣装も母親に作ってもらったりしながら「自分らしくやるのが鈴木このみだ」と思っていたこと。自分のポジションがわからないまま夢中になって13年間走り続け、先輩たちに「鈴木行けよ！」と言ってもらってようやく自分がアニソン界の端っこではなくど真ん中を走っていたと気づいたこと。そんな話に続いて鈴木が「私もアニソン界という大きなモノをもっと背負ってみたいなと思ってしまった」と語ると、その言葉にファンは大きな声援と拍手を送った。

そして、自身の気持ちを自覚した上で「もう1回だけ“Anison Collection”やります！」と宣言するとさらなる歓声が巻き起こる。そのライブは今年3月に新たに誕生するSGCホール有明で11月7日に開催され、キャパシティは今回の約2倍とのこと。ここで今回のライブがキャパオーバーするくらいの応募があったことを語ると、さらに頑張りたいとの決意を続ける。そして次の“Anison Collection”を成功させて、みんなで日本武道館へ行こうとの宣言に再び歓声と拍手が。そして「これがゴールじゃないから！ みんなで楽しく武道館まで駆け抜けていこう！」と続けると、「言いたいこと言ったので起立！ そう思えたのもみんなのおかげ！」との言葉からアンコールライブが再開。「走っていくよー！」との声と共に始まったのは「Love is MY RAIL」（TVアニメ『アンジュ・ヴィエルジュ』OPテーマ）。アニソン界を背負っていくという新たな覚悟を背負ったような力強い歌声には、今日ここまでを全力で歌い続けてきたとは思えないほどのパワーを感じた。そして続けて正真正銘のラストナンバー「This game」（TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』OPテーマ）になだれこむと、「今日は本当にありがとうございました！思うがままに走っていきたいと思います」とファンにメッセージを送る。そしてライティングとコンサートライトの輝きで真っ白に染まった場内で、パワフルで情感溢れるボーカルと力強いロングシャウトで勝負に挑み走り続けていく気持ちを歌い上げると、最後に拳を突き上げる鈴木にファンから声援が送られた。

「今日だけじゃないよ！いつもありがとー！」と、これまでとこの日のライブで送られてきたファンの声援に応え、最後は全員でジャンプを決めてライブは大団円を迎える。「寒暖差で風邪引いちゃうよー、改めて良い景色だわ」と改めて声援を送ってくれるファンたちを見つめながらその気持ちに応える鈴木。全員での記念写真撮影や、生声での「本当に本当にありがとうございましたー！」のお礼を終えてもなおステージに残り続けると、「みんなの顔を確かめたい」と場内の照明を明るくしてもらい、ギリギリまでファンの期待に応え続けた。そして「“Anison Collection+”で会いましょー！ またねー！」と最後にゲキを送り、いつものように腕を突き上げながらステージを去り熱く盛り上がったライブは締め括られる。さらには終演後のオマケとして1月30日に配信リリースされる新曲「GARANDO」（ぱちんこ『ｅノーゲーム・ノーライフ』搭載曲）が場内で流れると、鈴木からの「沢山の作品と、あなたに、ありがとう!!! 次はAnisonCollection+SGCホールで遊びましょいっ!!!」のメッセージがスクリーンに映し出され、この日のステージは幕を閉じたのだった。

13年間積み重ねてきた鈴木このみのアニメソングの魅力が濃密に詰め込まれた“鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection〜”。アニソン界を背負って立つと宣言した彼女が2026年にどんな活躍を見せてくれるのか、期待せずにはいられない新春ライブとなった。

『鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection〜』

2026.01.17＠LINE CUBE SHIBUYA

＜セットリスト＞

01.Blow out（TVアニメ『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』OPテーマ）

02.蒼の彼方（TVアニメ『ソラとウミのアイダ』EDテーマ）

03.Redo（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』1st seasonOPテーマ）

04.夢の続き（TVアニメ『さくら荘のペットな彼女』後期OPテーマ）

05.THERE IS A REASON（映画『ノーゲーム・ノーライフ ゼロ』テーマソング）

06.君色、僕色（TVアニメ『異世界かるてっと3』EDテーマ）

07.メロディックロードムービー（劇場版『異世界かるてっと〜あなざーわるど〜』テーマソング）

08.アルカテイル（TVアニメ『Summer Pockets』OPテーマ）

09.Lasting Moment（TVアニメ『Summer Pockets』EDテーマ）

10.フィニステラー（TVアニメ『Summer Pockets』2nd OPテーマ）

11.カオスシンドローム（TVアニメ『CHAOS;CHILD』EDテーマ）

12.NEVER-END TAIL（TVアニメ『FAIRY TAIL』第2期OPテーマ）

13.歌えばそこに君がいるから（TVアニメ『LOST SONG』OPテーマ）

14.Realize（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』2nd seasonOPテーマ）

15.Reweave（TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』3rd seasonOPテーマ）

16.DAYS of DASH（TVアニメ『さくら荘のペットな彼女』EDテーマ）

17.Absolute Soul（TVアニメ『アブソリュート・デュオ』OPテーマ）

18.Theater of Life（TVアニメ『デカダンス』OPテーマ）

EN01.Bursty Greedy Spider（TVアニメ『蜘蛛ですが、なにか?』後期OPテーマ）

EN02.Love is MY RAIL（TVアニメ『アンジュ・ヴィエルジュ』OPテーマ）

EN03.This game（TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』OPテーマ）

■ライブ情報

鈴木このみ Live 2026 〜Anison Collection＋〜

2026年11月7日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

16:00 開場/17:00 開演

鈴木このみ OFFICIAL FC会員2次先行受付（2026年1月31日(土) 12:00 より）

関連リンク

鈴木このみオフィシャルサイト

https://www.konomi-suzuki.net/