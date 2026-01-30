ミュージシャン・DAIGOさん（47）が2026年1月29日にインスタグラムで、ロックバンド「L'Arc〜en〜Ciel」のボーカルなどで活躍するミュージシャン・HYDEさん（57）とのツーショットを公開した。

29日には、HYDEさんが開催中のライブツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の東京公演が行われた。

HYDEさんの誕生日に「時報聞いて、メッセージ送ったら1番」

DAIGOさんは投稿で「今日は神の！HYDEさんの誕生日！ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！毎年お祝いできて嬉しいです」と報告し、

「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！やったー！！今日こないのー？とHYDEさんに言われ、返信に困りましたが、無事に役目を終えることがてきてホッとしています！！本当におめでとうございます！」（原文ママ）

とエピソードを明かした。続けて「SSS 好き好き好き！！」ともいい、誕生日プレゼントとして「色違い」のマフラーを贈ったとしている。実際の写真ではDAIGOさんが茶色系、HYDEさんが青色系のマフラーを身に付けて笑顔で並んでいる。

投稿のコメント欄には、「HYDEさんとの神々しいツーショットをありがとうございます」「マフラーお似合いです〜」「Hydeさんへの愛が伝わってきてほんと素敵ですー！！！」「この2人ほんと尊いです」といった声が寄せられている。