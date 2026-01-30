静岡県高校サッカー新人大会が準決勝・決勝を迎えます。注目の2校をご紹介。新チーム最初の栄冠を手にするのはどの高校か注目です。



まずは、新人大会3連覇を狙う静岡学園。



今大会は、ここまで4試合を戦って27得点、無失点と圧倒的な強さで勝ち上がってきました。準々決勝の浜松東戦では、期待のエースストライカー、坂本健悟選手が2ゴールの活躍。184cmの長身フォワード、2年生ながら高校年代最高峰のプレミアリーグでも活躍した注目のストライカーです。





（静岡学園 FW 坂本健悟 選手）「まず自分たちの代で新人大会で静岡のチャンピオンになりたい。」そして31日の準決勝では、西部の強豪、磐田東と激突。この両チーム、前回大会の決勝で対戦して3―2で静学が勝利。今回、軍配が上がるのは…、注目の一戦です。さらに、もう1チームの注目校が伝統校・藤枝東。藤枝東は、2025年の選手権県大会決勝で、浜松開誠館とのPK戦にもつれ込む激闘の末、敗戦。全国まであと一歩のところで涙を飲みました。その悔しさを胸に臨んだ今大会。接戦をものにして勝ち上がった準々決勝では、藤枝明誠との藤枝ダービーを制し、準決勝に進出。その中で注目は、キャプテンでエースナンバー10を背負う川口太崇選手。中盤での展開力と、左足からの正確なキックが魅力。藤枝東の新たな司令塔です。（藤枝東 MF 川口太崇 主将）「1つ1つの試合を大事にしていかないといけない。1つの試合を自分たちの成長に変えて、「ことしこそ」とみんなに言えるように準決勝も頑張りたい。」高校サッカー新人大会、準決勝のカードです。31日は、静岡学園と磐田東が激突、藤枝東は常葉大橘と対戦します。決勝戦は、2月1日、藤枝総合運動公園サッカー場で行われます。