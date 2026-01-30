立ち技格闘技「K―1」は30日、“奇跡の9頭身ボディ”タレントの斎藤恭代が新たに「K―1公式ヴィーナス」に就任することが決定した。昨年の大会に引き続き、「K―1ワールドGP2026〜90キロ以下級世界最強決定トーナメント〜」（2月8日、国立代々木競技場第2体育館）でもK―1スペシャルラウンドガールとして登場する。

「ヴィーナス（Venus）」は、古くから勝利・強さ・美しさ・魅了を象徴する存在として知られている。斎藤は、その象徴を体現する「K―1公式ヴィーナス」として、大会・選手・K―1というブランドの魅力を国内外へ発信する役割を担ってもらう。

斎藤は「このたびK―1公式ヴィーナスに就任することができ、大変光栄に思っております。日々厳しいトレーニングを重ね、リングに立たれている選手の皆さまを、ヴィーナスとしてささやかながら応援し、少しでもお力になれたらうれしいです。勝利・強さ・美しさといったK―1の魅力を大切にしながら、感謝の気持ちを忘れず、皆さんと一緒にK―1を盛り上げていけるよう、精いっぱい頑張っていきたいと思います！」とコメントした。