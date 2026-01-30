『ビックリマン』悪魔VS天使、腕時計で登場 シールの世界観を文字盤に凝縮 受注生産商品で予約受付開始へ
ロッテのチョコレート菓子『ビックリマンチョコ』から誕生した「悪魔VS天使」シリーズをモチーフにした腕時計が、受注生産商品として登場した。ムービックが企画・販売を手がけ、きょう30日より全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売などで予約受付を開始している。
【写真】裏蓋にはそれぞれのキャラクターの姿を刻印（スーパーゼウス）
『ビックリマンチョコ』は1977年に発売され、1980年代におまけシールをきっかけに社会現象的なブームを巻き起こした国民的菓子だ。なかでも「悪魔VS天使」シリーズは、独特のキャラクターと世界観で多くのファンを魅了し、現在も幅広い世代から支持を集めている。
今回登場した腕時計は、シリーズ第4弾となるアイテム。ビックリマンシールの魅力を文字盤に凝縮し、キャラクターや世界観を文字やカラーで表現したデザインが特徴だ。落ち着いた色合いのレザーバンドとシンプルなフォルムを採用することで、日常使いもしやすい上品な仕上がりとなっている。
裏蓋にはそれぞれのキャラクターの姿を刻印し、細部までこだわった仕様に。さらに、ロゴをあしらった専用ケースが付属し、コレクション性の高さも意識したアイテムとなっている。往年のファンはもちろん、初めてビックリマンの世界に触れる層にも訴求する商品だ。
受注期間は1月30日から3月4日までで、受注生産ならではの特別感も魅力の1つ。発売は7月3日頃を予定しており、ビックリマンシリーズの新たな楽しみ方として注目を集めそうだ。
【商品概要】
・商品名：腕時計（全3種）
・価格：各2万2000円（税込）
・サイズ：
時計本体 横36×縦41ミリ
ベルト幅 18ミリ
腕周りサイズ 約14.0〜19.5センチ
・受注期間：2026年1月30日〜2026年3月4日
・発売日：2026年7月3日頃予定
