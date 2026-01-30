第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。

出場32校の最後に昨夏の日本一チーム、沖縄尚学の名前は呼ばれた。2年連続9度目の出場。選手たちはほとんど表情を変えなかった。昨秋は沖縄大会を制覇。九州大会では準々決勝で神村学園に敗戦。センバツ出場は絶望的になっていたが、九州国際大付が神宮大会を制覇したことで神宮枠を九州勢が獲得。出場の芽が再び出ていた。比嘉公也監督は「センバツに出場することは考えてもいなかった。九州国際大付さんのおかげ。舞い込んだチャンスなので責任を持って生かしたい」と心境を語った。

昨夏の胴上げ投手で左腕の末吉良丞（2年）は「出れるか、出れない状況で選んでいただいてうれしい」と笑みを浮かべた。蓄積疲労もあった昨秋は「フォームを見失っていた時期もあった」と振り返る。冬場はほとんどボールは握らず、ウエートトレーニング中心に体を鍛えている。夏春連覇に向け「出るからには優勝を目指したい。オンオフを取れるのが自分の持ち味なので自分がチームを勝たせるピッチングをしたいです」と決意した。

同じく昨夏の甲子園を沸かせた新垣有絃（2年）も擁する。「うれしい気持ちでいっぱい。末吉からエースを取るのが目標」と冬場を意識高く過ごしてきた。

昨秋の公式戦のチーム防御率は1・22。堅い守りから春の頂点を目指す。