超短期決戦の衆議院議員選挙は２７日から始まり、各陣営は県内各地を遊説するなど動きが加速しています。

【写真を見る】【山形2区】衆議院選挙 候補者の訴えとルーティーン、お昼ご飯などに密着

各候補が序盤の選挙戦をどう戦っているのか密着しました。

きょうは、県２区です。

県２区に立候補したのは、国民民主党の前職 菊池大二郎さん（４３）、自民党の前職 鈴木憲和さん（４４）、共産党の新人 岩本康嗣さん（６０）の３人です。

前回の衆院選・比例区で復活当選を果たした国民民主党の前職・菊池大二郎さん。今回、２回目の当選を目指します。

国民・前 菊池大二郎氏「高市総理は雪国の光景もきっと思いも浮かべもしないで自分が総理としてふさわしいかどうか、ただそれだけを問いかけようとしています」

３６年ぶりとなる真冬の衆院選。突然の解散総選挙を決めた現政権に対し、菊池さんは雪国軽視と批判を強めます。

そんな中、事務所では朝からスタッフが雪への対応に追われていました。

午前中の遊説を終え、束の間の休息です。

国民・前 菊池大二郎氏「寒波襲来後に温度があまり下がらず車のわだちが残ったままでロデオ状態」

菊池さんは、忙しい選挙戦の中でも続けているルーティンがあるそうです。

国民・前 菊池大二郎氏「私は子どものころに書道を習った経緯があって、書を短時間ですけれど書くというのが全く何も考えない自分の今の精神状態、心を整える時間」

今回の選挙戦に向けての覚悟を書で表すと…。

国民・前 菊池大二郎氏「威風堂々 虚心坦懐」

国民・前 菊池大二郎氏「色々な方の声を素直に受け入れなさい、そのためには初心が大事だよという２つの四字熟語を変わらずこの１年３か月書いてきた」

去年の夏、米沢市に新たな拠点を構え、大票田を中心に支持拡大をはかる菊池さん。

野党共闘の形が大きく変わる中、地道な訴えを続ける覚悟です。

国民・前 菊池大二郎氏「多くの有権者の皆さんと直接これまでもこれからも向き合っていく」

■自民党の前職 鈴木憲和さん（４４）

自民・前 鈴木憲和氏「農林水産業は日本経済の柱になる、そんな未来を一緒になってつくっていきたい」

高市内閣で農林水産大臣として初入閣を果たした鈴木さん。

農林水産省を辞め、国政に初挑戦したのが２０１２年。今回、６期目を目指します。

第一声の後に足を運んだのは、鈴木さんの父のふるさと南陽市。

お父さんの同級生の姿も見られる中、鈴木さんは感謝の言葉を述べました。

自民・前 鈴木憲和氏「本当に皆さんにこの十数年間、ずっと応援をしていただいて、私は今こうして大臣として仕事をすることができています。本当に皆さん、どうもありがとうございます」

忙しい合間を縫って腹ごしらえです。コメ大臣、初日の勝負メシは…。

自民・前 鈴木憲和氏「ここのおにぎり美味しいんです」

こちらのお店は鈴木さんお気に入りの店なんだそうです。

自民・前 鈴木憲和氏「すでにこぼれている…ちょっと待ってどうやって食べよう。すでに溢れている…いただきます！…うまい」

自民・前 鈴木憲和氏「米何かな？つや姫？雪若？」

店「米は『夢ごこち』黒澤ファームの『夢ごこち』」

自民・前 鈴木憲和氏「ここはつや姫っていうところだったな～」

店「つや姫って言いたかったな～」

自民・前 鈴木憲和氏「『夢ごこち』山形の品種じゃないんだよな～、美味しいけど」

お米とともに笑顔もこぼれた鈴木さんの山形の農業にかける意気込みは。

自民・前 鈴木憲和氏「私は高市内閣の一員として農林水産政策、これを先の見通せるものにするという約束をしておりますから、その仕事を引き続きやらせていただきたいですし、特に中山間地域といわれる条件の厳しい地域が農林水産業、持続可能になるような施策をやっていきたいと思います」

■共産党の新人 岩本康嗣さん

共産・新 岩本康嗣氏「今回の選挙は何もこんな冬にしなくてもいいんじゃないかという声がたくさん寄せられている。私利私欲 自己都合解散をやったからこれはいただけないことだが、始まったからには堂々と政策を訴え自民党政治を大元から変えるこの仕事をさせていただきたい」

今回で５回目の国政選挙挑戦となる共産党の新人・岩本康嗣さん。

街頭演説では、現政権への批判を強めながら恒久的な減税などを訴えています。

共産・新 岩本康嗣氏「いよいよ始まったということで、雪も始まってみると気になりませんよね、最後まで頑張っていきたい」

街頭演説中、気になるものを発見しました。

共産・新 岩本康嗣氏「長いとやっぱり聞いてもらえなくなりますからね、どんなに長くても７分、５分を目指してやっているところです」

２人の子を持つ岩本さん。家庭で大事にしていることは。

共産・新 岩本康嗣氏「料理ですね。必ず料理をする、そして自分が食べたものは必ず自分で洗う、これは我が家の決まり事。（得意料理は）刻んだいぶりがっこに

スモークチーズ。これをおにぎりにすると、まず大変おいしいです」

常に平常心を心がける岩本さんは、自分のペースを大切に選挙戦に臨みます。

共産・新 岩本康嗣氏「手ごたえは大いにある。これだけの物価高で暮らしが大変そういう点では今回の選挙は政治を変える大事な選挙になっていると思うし最後までがんばります」

衆議院議員選挙は、来月８日に投票と開票が行われます。





来週月曜日は、県３区の４人の候補の序盤の選挙戦を振り返ります。