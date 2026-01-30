ノジマは、2月8日投票の第51回衆議院議員選挙の投票済証明書を提示すると特典を受けられる「センキョ割」を、「ノジマ」全店で実施している。期間は1月27日〜2月15日。



●取り組みは5年目に突入 過去最大規模で還元



昨年夏の参議院議員選挙時に実施した「センキョ割」では、合計税込2200円以上の会計で1140円分のポイント還元だったが、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年の参院選で業界で初めて「センキョ割」に参加して以降、5年目に突入する今回は、「ノジマ 総センキョ割」と題して、過去最大規模となる1192円分のポイント還元を行う。



特典の進呈はノジマのモバイル会員で、衆議院選挙の投票済証明書または投票所の看板の写真を提示する必要がある。1人1回限り。期日前投票や、18歳未満の場合は「センキョ割アプリ」の模擬投票済証明書も対象となる。「センキョ割」特典として付与するポイントは期間・用途限定で、使用期間は1月27日から4月30日まで。