株価指数先物【引け後】 TOPIX型へのリバランスの動き 株価指数先物【引け後】 TOPIX型へのリバランスの動き

リンクをコピーする みんなの感想は？



大阪3月限

日経225先物 53390 +80 （+0.15％）

TOPIX先物 3577.0 +33.5 （+0.94％）



日経225先物（3月限）は、前日比80円高の5万3390円で取引を終了。寄り付きは5万3150円と、シカゴ日経平均先物（5万3310円）を下回る形で売りが先行した。その後は押し目待ち狙いのロングが入りプラス圏を回復すると、前場中盤にかけて5万3610円まで買われた。ただし、買い一巡後は再び下落に転じ、前場終盤にかけて下へのバイアスが強まり、ランチタイムで5万2920円まで下げ幅を広げる場面もみられた。後場中盤に5万3500円台を回復したもののロングは強まらず、終盤にかけては5万3300円～5万3400円辺りで保ち合いが続いた。



寄り付き後に5万3610円まで買われたが、前日に日経平均株価を下支えしたアドバンテスト<6857>［東証P］が1社で指数を360円あまり押し下げたほか、野村総合研究所<4307>［東証P］やネクソン<3659>［東証P］の弱さが目立った。一方で、ファーストリテイリング<9983>［東証P］やコナミグループ<9766>［東証P］の上げが下支えした。



日経225先物は5万3000円を割り込む場面もみられているが、その後は25日移動平均線（5万2500円）が支持線として機能する一方、ボリンジャーバンドの+1σ（5万3840円）に上値を抑えられる形でのレンジ推移が続いている。日米の主要企業の決算発表が本格化するなかで、積極的にポジションを傾ける動きは限られている。



また、次期米連邦準備制度理事会（FRB）議長にタカ派寄りであるとみられているウォーシュ元FRB理事が指名されるとの見方が強まったと報じられた。これを受けて為替市場ではドル・円が1ドル＝154円と円安に振れる場面もみられ、自動車株が買い戻されるなかでTOPIX型にシフトしたことも、日経225先物への手掛けにくさにつながったようである。



週足のボリンジャーバンドでは+1σ（5万3010円）と+2σ（5万4650円）とのレンジ内で推移しているが、ナイトセッションでは5万3080円まで下げる場面もみられ、+1σに接近している。5万3000円固めの動きを意識しつつ押し目狙いのロング対応ながら、+1σを割り込んでくるようだと短期的にショートを誘う可能性はありそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.92倍に低下した。75日線（14.95倍）水準での攻防をみせており、同線を割り込んで終えている。75日線が抵抗線として機能するようだとNTロングを巻き戻すリバランスの動きが強まる可能性があり、25日線（14.81倍）辺りが射程に入ってきそうである。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6127枚、ソシエテジェネラル証券が9517枚、バークレイズ証券が5019枚、サスケハナ・ホンコンが4152枚、ゴールドマン証券が2470枚、JPモルガン証券が1849枚、モルガンMUFG証券が1357枚、SBI証券が1297枚、日産証券が1282枚、BNPパリバ証券が806枚だった。



TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万7480枚、ソシエテジェネラル証券が2万6448枚、バークレイズ証券が1万5797枚、JPモルガン証券が1万0522枚、モルガンMUFG証券が5590枚、ゴールドマン証券が4826枚、ビーオブエー証券が2753枚、サスケハナ・ホンコンが2662枚、BNPパリバ証券が1624枚、野村証券が1406枚だった。



株探ニュース

