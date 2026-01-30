　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3160円と急落。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては162.85円安。出来高は2806枚となっている。

　TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.82ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53160　　　　　-230　　　　2806
日経225mini 　　　　　　 53155　　　　　-235　　　 54874
TOPIX先物 　　　　　　　3560.5　　　　 -16.5　　　　3932
JPX日経400先物　　　　　 32050　　　　　-140　　　　 182
グロース指数先物　　　　　 692　　　　　　-5　　　　 362
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース