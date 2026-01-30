日経225先物：30日19時＝230円安、5万3160円
30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3160円と急落。日経平均株価の現物終値5万3322.85円に対しては162.85円安。出来高は2806枚となっている。
TOPIX先物期近は3560.5ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.82ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53160 -230 2806
日経225mini 53155 -235 54874
TOPIX先物 3560.5 -16.5 3932
JPX日経400先物 32050 -140 182
グロース指数先物 692 -5 362
東証REIT指数先物 売買不成立
