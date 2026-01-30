リサとガスパールのグッズを含む豪華プレゼントが総計2万5000名に当たる！今年も「Pascoの春フェス」がスタート
「リサとガスパール」が長きにわたりコラボキャラクターを務める「Pasco」は、2026年1月31日(土)から2つのプレゼントキャンペーンをスタートする。人気キャラクター「リサとガスパール」グッズも賞品に含まれるので、奮って応募しよう！
【写真】「Pascoの春フェス」の、リサとガスパールのグッズを含む豪華プレゼントを見る
■毎年恒例にして最大規模のプレゼントキャンペーン「Pascoの春フェス」、はじまる！
豪華な賞品が当たる、毎春恒例のキャンペーンが「Pascoの春フェス」。「超熟」シリーズをはじめとした「Pasco」の主力商品に貼付されている点数付き応募券を集め、希望の賞品を狙って応募できる。
この春の賞品は以下の通り。
■「BRUNO crassy+ スチーム＆ベイクトースター(グレージュ)」
10点コース／800名
おしゃれなキッチンに映える「BRUNO」の人気家電は、「リサとガスパール」のイラストがあしらわれた、「Pasco」だけのオリジナルデザイン。「Pasco」のパンをもっとおいしく食べたいなら、応募券を10点分集めてキャンペーンに参加して！
■「アラビア マイニオ サラストゥス プレート 25cm 2枚セット(ベージュ)」
6点コース／1000名
フィンランドの陶器ブランド「アラビア」の定番プレートは、ペアで使える2枚セット。25センチの大皿だから、おしゃれなワンプレートメニューでも大活躍！
■「日本橋 千疋屋総本店 フルーツジャム 2瓶入(苺・白桃)」
4点コース／1200名
「超熟」シリーズに合わせたい、おいしいジャムは「日本橋 千疋屋総本店」自慢のいちごと白桃の2種。フルーツ本来のおいしさが引き出されたジャムだから、「Pasco」のパンがさらにいしくなっちゃう！
■「MOTTERU クルリト コンパクトクーラーショルダーバッグ(グレー)」
2点コース／12000名
「リサとガスパール」をモチーフにした「MOTTERU」の「クルリト」バッグは、「Pasco」だけのオリジナルデザイン。エコバッグみたいにコンパクトにたためる保冷バッグで、日々の買い出しを便利に、おしゃれに彩ってくれる。
以上の賞品は、2度の締め切りに合わせて応募可能。第一回締め切りは、2026年2月28日(土)当日消印有効で、同年4月上旬に賞品発送予定。第二回締め切りは、2026年5月7日(木)当日消印有効で、同年6月下旬に賞品発送予定。応募要件を満たし、抽選にチャレンジしてみて！
■LINEから応募できる！「きょうの和小麦キャンペーン」も同時開催
「Pascoの春フェス」がスタートする2026年1月31日(土)から、4月30日(木)17時までの90日間、「LINEで応募！きょうの和小麦キャンペーン」も開催される。
このキャンペーンは、1万名を対象に、PayPayポイントやAmazonギフトカードなど、さまざまなスマホ決済サービスで使える「えらべるPay(R)」500ポイントが贈られる。応募方法は簡単で、スマホから「Pasco」のLINE公式アカウントを友だち登録のうえ、トーク画面のメニューから「きょうの和小麦」をチェックするだけ。1日1回応募でき、抽選結果はその場でトーク画面から確認可能だ。当選したら画面の案内に従い、デジタルギフトの引き換えを行う。3カ月間、毎日の運試しとして挑戦してみるのも一興だ。
冷え込みが続く毎日だけど、「Pasco」のキャンペーンでひと足早く春を感じてみては。「リサとガスパール」デザインの賞品はもちろん、ほかの豪華なグッズも狙って、ぜひチャレンジを！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
