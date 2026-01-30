これからの気象情報です。

31日(土)も各地で雪が降りやすい状態が続きそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に風雪・波浪注意報、また積雪の多い地域にナダレ注意報が出ています。



◆1月31日(土)天気

・上越地方

大雪のピークは越えましたが、31日(土)も断続的に雪が降りそうです。

山沿いでは、時折雪が強まり積雪が増えるでしょう。



・中越地方

沿岸部は、湿った雪が降ったりやんだりするでしょう。

山沿いは、強弱を繰り返しながら雪が降り続く見通しです。

ナダレなどに十分に注意をしてください。



・長岡市と三条市周辺

夜にかけて雪が降りやすく、新たに積もるところもあるでしょう。

引き続き、除雪作業中の事故に十分な注意が必要です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雪が降ったりやんだりしますが、大雪とはならない見込みです。

ただ風が強く、吹雪くところもあるでしょう。

車の運転など十分に注意ください。



・下越：村上市から聖籠町

所々に雪雲が流れこむでしょう。

また、カミナリをともなうところがあるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。



◆風と波

各地で西よりの風が強まるでしょう。

波の高さは、上・中越で3m、下越・佐渡ではじめ4mの予想です。



◆週間予報

2月1日(日)・2日(月)は、中越では平地でも雪が強まり積雪が急増するところがあるでしょう。

3日(火)～5日(木)は寒気が緩んで雨になる日もありますが、6日(金)以降は広く再び大雪になる可能性があります。





◆31日(土)の北信越の天気

長野県はおおむね晴れますが、北陸3県は雪が降りやすいでしょう。

昼ごろまではカミナリをともなって、降雪が強まるところもありそうです。



2月1日(日)は、平地でも雪が強まるところがありそうです。最新の気象情報に注意ください。