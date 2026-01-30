Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は個人首位を爆走中のEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。この試合でトップを取れば、ついに個人ポイントは＋600の領域に突入する。

【映像】永井孝典、＋600の大台なるか？

チームで＋1000ポイントをクリアしているEX風林火山だが、その約6割を永井が稼いでいる。トップ数でも2位に3差をつけた12回。このままいけば個人スコア（MVP）と最多トップの2冠、さらにラス回避率も僅差の3位にいるため、4冠中3冠を同時に獲得するのも夢ではない。ただし、対戦する3選手からすればいつまでも勝ちまくられていい気分なはずもない。普段とは違う戦い方をしてでも永井を止めにかかるか。

【1月30日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人40位 ▲441.0

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人38位 ▲309.3

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋583.7

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人7位 ＋205.7

【1月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1011.7（86/120）

2位 BEAST X ＋310.2（90/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋276.5（88/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋247.7（88/120）

5位 TEAM雷電 ＋152.9（88/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲121.3（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲332.5（86/120）

9位 EARTH JETS ▲657.5（88/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲847.5（90/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

