Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月30日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ3位のKONAMI麻雀格闘倶楽部と、同4位・セガサミーフェニックスの直接対決。レギュラーシーズン突破はかなり固いと見られているが、先々の戦いを見据えると、この上位対決も見逃せない。

【映像】熾烈な上位の順位争い

レギュラーシーズンは上位6チームが突破する。リーグ3位、あるいは4位ともなればポイントだけではなく、間に複数のチームが入る分安泰ではあるが、その先に待つセミファイナルシリーズは上位4位まで。ポイントが半分になるものの、さらに半分になるファイナルよりもセミファイナルまではレギュラーシーズンのポイントが生きる。独走するEX風林火山の尻尾を掴むためにも負けられない一戦だ。

【1月30日第1試合】

KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）個人30位 ▲200.0

KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）個人11位 ＋146.2

セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）個人13位 ＋132.9

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人24位 ▲47.3

【1月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1011.7（86/120）

2位 BEAST X ＋310.2（90/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋276.5（88/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋247.7（88/120）

5位 TEAM雷電 ＋152.9（88/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲121.3（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲332.5（86/120）

9位 EARTH JETS ▲657.5（88/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲847.5（90/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

