外国人5人が28日に来日

プロ野球ロッテは29日、メジャー通算162試合登板の新外国人左腕サム・ロング投手ら外国人選手5人が28日に来日したと発表した。

ロングの他、グレゴリー・ポランコ外野手、ホセ・カスティーヨ投手、チャリエル・ラドニー投手、スティベン・アセベド外野手の4人。ロングは1月31日に入団会見を予定。サブロー新監督率いるロッテは2月1日から宮崎・都城市で春季キャンプをスタートする。

ロング「家族とともに無事に日本に到着しました。マリーンズでプレーできることに、とても興奮しています。オフの間は良いトレーニングを行い準備をしっかりしてきました。シーズンの始まりを楽しみにしています！ ファンの皆様、ご声援よろしくお願いします。一緒に優勝しましょう」

ポランコ「また日本に戻ってくることができて嬉しいです。怪我から回復し、チームの勝ちに貢献出来る状態です。今は100％の状態です。去年は怪我でシーズン途中に離脱し自分にとって難しい一年でした。今年は自分の実力やパフォーマンスを示し、自分に何ができるのか、そしてチームにどう貢献できるのかを証明したいという強い気持ちでいます。今年は優勝しましょう。サイコー、パワー！頑張ります！」

カスティーヨ「日本に来れて嬉しく思っています。チームに早く合流しファンの皆様にも会いたいです。どんな場面でもチームが必要としている場面で登板し勝ちに貢献したいです。僕の100％の力をファンの皆様にお見せして、いつもファンの皆様が喜んでいただけるような試合にします。ファンの皆様と戦い、優勝したいと思います」

ラドニー「初めて日本に来れたことをとても嬉しく思います。今年1年間全力でプレーします。応援よろしくお願いします！」

アセベド「今年も日本で野球ができることにとても興奮しています。そしてキャンプでファンの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。バモス！」



（THE ANSWER編集部）