¡Ú¹â¾¾¶¥ÎØ¡¦£Ç·¶ÌÁôÇÕÁèÇÆÀï£é£î¾®¾¾Åç¡ÛÄ®ÅÄÂÀ²æ¡¡²÷¿Ê·â¤ÎÈë·í¤ÏÁýÎÌ¡Ö´¶³Ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±ÉÕ¤¤¤¿´¶¤¸¡×
¡¡¾®¾¾Åç¶¥ÎØ¾ì¤ÇÂåÂØ³«ºÅÃæ¤Î¹â¾¾¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡¶ÌÁôÇÕÁèÇÆÀï¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Æó¼¡Í½Áª¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡££¶£Ò¤Ç¤ÏÄ®ÅÄÂÀ²æ¡Ê£²£µ¡á¹Åç¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¤Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¡¢Ï¢¾¡¤Ç½à·è¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¶¯É÷¤ÎÃæ¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê£²Ï¢È¯¤ÈÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÏ¢Æü¡¢Å¸³«¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤êÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡Ö´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ¤ÏÈ´·²¤À¡£
¡¡°ì»þ´ü¤ÏÄãÌÂ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤¢¤¿¤ê¤«¤éµÞ¾å¾º¡£Á°´ü¤Î¶¥ÁöÆÀÅÀ¤Ï£±£°£¹ÅÀ¤òÄ¶¤¨¡¢Ä¾¶á£´¤«·î¤Ç¤Ï£±£±£°ÅÀ¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ÉüÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¹¥Ä´´ü¤ò¾å²ó¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÂÎ¤Î¥Ç¥«¤µ¡£¡Ö¶¯¤¤¿Í¤ÏÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢£±Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¥Ð¥ó¥¯¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤·¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±£²¥¥í¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÁýÎÌ¤·¤¿¶ÚÆù¤Ï¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö´¶³Ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±ÉÕ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼«Å¾¼Ö¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¹Åç¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Ë£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÆÃÁª¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬ÅöÌÌ¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¡£Áª¹Í´ü´ÖÃæ¤ËÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤é£ÓÈÉ¤ÎºÂ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç±ó¤¤Ì´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡½à·è£±£²£Ò¤ÏºòÇ¯¤Î£Ç£ÐÇÆ¼Ô¡¦·´»Ê¹ÀÊ¿¤âÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¡£ÎÏ¾¡Éé¤Ç·âÇË¤Ê¤é¡¢¥ê¥º¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¡£