¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ Âè10²ó º£½µ¤Î¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ 3ËÜ¡Ö¸¶ÅÀ¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡¢¥À¥¤¥äÆþ¤ê¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡¢²¦Æ»¥¨¥¢¥¥ó¥°¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢»ëÅÀ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤éÆü¾ï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ·×¡×¤ÎºÇ½é¤Î°ìËÜ¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤ËÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë3ËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£Âè10²ó¤Ï¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë114200¡¢¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È16234G¡¢¥¨¥¢¥¥ó¥°14000M¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤äÆÃÊÌ´¶¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥â¥Ç¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 114200 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
1926Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤òÃ´¤¤Â³¤±¤ë¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹·Â34mm¤Î114200¤Ç¤¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë3¡¦6¡¦9¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤ÄÃÎÅª¤Ê°Õ¾¢¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£·øÏ´¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¼«Æ°´¬¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£Áõ¤¤¤òÁª¤Ð¤º¡¢±Ê¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë»ê¹â¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë 114200 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡850,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
ÄÌ¾Î¡¡¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë
·¿¼°¡¡114200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 34mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥ë¡¼/3.6.9
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO SHINJUKU
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¤Á¤ç¤¦¤É100Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¡×¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊ¸»úÈ×¤ËÊÂ¤ó¤À3¡¦6¡¦9¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢»ä¸Ä¿Í¤âÈó¾ï¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥é¥ó¥À¥àÈÖ¤Î¹âÇ¯¼°¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¼ê¤Ë¤¹¤ë°ìËÜ¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 16234G SSxWG ¼«Æ°´¬ TÈÖ
1988Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1996Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ù¥¼¥ë¤¬Êü¤Ä¾åÉÊ¤Êµ±¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ò´ö²¿³ØÅª¤ËÇÛ¤·¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡×ÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¡¢10ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢Ì¾µ¡Cal.3135¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¿¥¤¥à¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 16234G SSxWG ¼«Æ°´¬ TÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,250,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼° 16234G
ÁÇºà ¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë x ¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥·¥ë¥Ð¡¼ ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼/¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡¿´ºØ¶¶Å¹
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë½ý¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£TÈÖ(1996-1997Ç¯¤´¤íÀ½Â¤)¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¤³¤Î16234G¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Î1ËÜ¡×¤Ë¶¯¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤´°À®¤µ¤ì¤¿Ì¾µ¡¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸½¹ÔÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿Ê¸»úÈ×¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ëµ±¤¡£1996Ç¯¤«¤é1997Ç¯º¢¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿TÈÖ¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 14000M SS ¼«Æ°´¬ FÈÖ
2000Ç¯¤«¤é2007Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡Ö¥¨¥¢¥¥ó¥°¡×¡£Åö¥â¥Ç¥ëRef.14000M¤Ï¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ¤ÎCal.3130¤Ë¿Ê²½¤·¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤È34mm¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¡¢ÏÓ¸µ¤ÇÉáÊ×Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤Ê3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆþÌçµ¡¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥° 14000M SS ¼«Æ°´¬ FÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡820,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾ ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¢¥¥ó¥°
ÄÌ¾Î ¥¨¥¢¥¥ó¥°
·¿¼° 14000M
ÁÇºà ¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 34mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2005Ç¯10·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡¿´ºØ¶¶Å¹
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£2003-2005Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢´Ê°×³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÎò»Ë¤ÎÄ¹¤¤¥¨¥¢¥¥ó¥°¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¡¢Ç¼¤Þ¤ê¤Î¤è¤¤34mm¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆþÌç¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï2003Ç¯¤«¤é2005Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤ÇÀºÅÙÄ´À°¤È´Ê°×³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£È¢¤ÈÊÝ¾Ú½ñ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
