モデルプレスのインタビューに応じたJO1（上段左から時計回りに）金城碧海、木全翔也、豆原一成、與那城奨、佐藤景瑚、川尻蓮、川西拓実、白岩瑠姫、河野純喜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/30】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」によるグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』（5話は2月12日・6話は2月19日配信／19時〜／全6話）の収録現場にモデルプレスが潜入。JO1に独占インタビューを実施し、同じチームになりたいメンバーやプレッシャーの強さについて聞いた。

◆「JO1のSURVIVAL DICE」


メンバーの顔が貼られたダイスを転がし、自分の顔が出たメンバーが過酷なミッションにチャレンジする番組。成功すれば生き残り、失敗したら即退場のサバイバルゲームとなっている。

◆佐藤景瑚、JO1で1位のこととは


― 番組ではサイコロで運命が決まりますが、JO1で運の強さは何番目だと思いますか？

佐藤景瑚： 7番目ですかね。

與那城奨：むず！7番目（笑）！？

河野純喜：7位だから？（※佐藤は『PRODUCE 101 JAPAN』にて最終順位が7位となりデビュー）

佐藤：7位だから！…いや、嘘（笑）！

與那城：運良い方じゃない？

佐藤：結構良い方だと思います。

― JO1で1番運が良いのは？

佐藤：誰だろう！皆なんか運良いことあった？

河野：僕はすごく良いですね。

佐藤：良い？

河野：はい！

佐藤：じゃあ純喜くんで（笑）。

河野：（笑）。

佐藤：ちなみに何が運良かったですか？

河野：何だろう、わからないけど…（笑）。でもやっぱり今回は碧海じゃない？

佐藤：確かに！今回の収録で本当にすごいなと思いました。あ！宝くじも言って良い？

金城碧海：うん！

佐藤：宝くじを最近買って、10万円くらい当たったみたいで。

木全翔也：本当〜！？すごいじゃん！

佐藤：本当に運良いなって思いました。

木全：どれくらい買ったの？

金城：10枚入りのパックを買いました！

佐藤：運良いな！

― 佐藤さんは何ランキング1位ですか？

佐藤：いやーやっぱり…

木全：来るか？来るか？

佐藤：…イケメン？

木全：来た！

佐藤：すみません。申し訳ないです。

川尻蓮：申し訳ないです（笑）。

佐藤：これはもう周りの皆が納得していて。

與那城：周知の事実か（笑）。

佐藤：これはしょうがないよね。僕はどっちでも良いんですけど…。

メンバー：（笑）。

川西拓実：嘘つけ（笑）！

佐藤：…というネタに最近なってきているんです（笑）。

◆豆原一成、日常でのご褒美


― 豆原さんはJO1で何の1位を取れますか？

豆原一成：早起きは1番を取れる気がします。

木全：わー！

河野：すごいね。

佐藤：ちゃんと車の集合時間に来ているもんね！

豆原：そうですね。あまり遅刻をしたことがないので。

川西：何時に寝ているの？

木全：確かに。

豆原：最近早いですよ。23時とか。

佐藤：早い！

川尻：すごいわ。

木全：何時に起きるの？

豆原：早いときは7時に起きちゃいます。

木全：わー！すごい！

佐藤：起きちゃうんだ。

豆原：起きちゃいます（笑）。

川西：（笑）。

木全：学校行く時間じゃん！

― 豆原さんにとって日常でのご褒美は？

木全：チートデイ？

佐藤・木全：筋トレ？

豆原：そうですね！筋トレができるのがすごくご褒美です。

木全：素晴らしいな。

佐藤：筋トレする時間があることが幸せだよね。

豆原：やっぱり忙しいと筋トレができない日が続くこともあるので、筋トレができる日は嬉しいなと思います。

木全：本当にすごい。

河野：…わかる。

木全：え（笑）？

佐藤：純喜くん全然してない（笑）。

メンバー：（笑）。

◆白岩瑠姫が最近嬉しかったこと


― 「ウソつきは誰だ？」というミッションがありましたが、このメンバーなら騙せるというメンバーはいますか？

白岩瑠姫：基本騙すのは得意な方なんです。

メンバー：おー！

白岩：景瑚は何でも引っかかってくれそうです（笑）。

佐藤：僕は騙されないですよ！（笑）

白岩：（笑）。良い意味でピュアに素直に全部受け取ってくれるから、言ったことを信じてくれるかなって。

佐藤：確かに信じやすいかも…（笑）。

― 逆に騙すのが難しそうな人は？

白岩：自分自身じゃないですか？

メンバー：おー！ウェーイ！

木全：かっこいい！

白岩：やっぱり人は騙せても、自分は騙せないなと思うことがすごくあります。

木全：自分自身の心は騙せないと！

河野：素敵じゃーん。

川西：もう純喜くんは騙されています（笑）。

白岩：騙しやすいのは純喜だったかもしれないです（笑）。

佐藤：純喜くん騙しやすい（笑）。

河野：今の回答刺さったわ。

白岩：本当（笑）？そんな感じです（笑）。

― 騙すのが得意な白岩さんは心を操るのも上手だと思いますが、最近自分の感情を爆発させるくらい嬉しかったことはありますか？

白岩：さっきスタッフさんが「お誕生日おめでとうございます」と言ってくれたことですね。昨日僕の誕生日で、メンバーは毎日一緒にいるのでもちろんわかってくれているのですが、久々に会う方が知ってくれているのがすごく嬉しいです。

川尻：素晴らしい回答！すごいね！なんかテンプレがあんの（笑）？

川西：頭の回転が良い（笑）。

― メンバーの皆さんから「おめでとう」という連絡は来ましたか？

河野：当たり前だ！

佐藤：当たり前だ！（白岩を真っ直ぐに見つめて）俺メンバーの中で1番早かった？

白岩：1番ではなかったけど…（笑）。皆送って…くれました（笑）。

河野：当たり前だろ！

與那城：僕らは直接も言います！

― 印象に残っているメッセージはありますか？

與那城：誰が1番早かった？

河野：早さじゃないんじゃないですか？

豆原：確かに！

白岩：（笑）。

佐藤：純喜くん絶対送ってないでしょ！

白岩：でも実際に0時00分で1番早かったのは…

河野：早さじゃないよ！

白岩：1番早かったのはマネージャーさんでした。

豆原：優しいマネージャーさんだ。

河野：本当に愛されてここまで来られたなと思います。

木全：あ！やばい（笑）。回答者が変わっちゃった（笑）。

豆原：純喜くんまた騙されています（笑）。

― そんな河野さんはいつ連絡されましたか？

河野：僕は…あれ、いつだったけ？

豆原：誕生日昨日だよ？

河野：でもね、瑠姫の誕生日Instagram Liveにもちゃんと顔出せたし…。

豆原：いつ送ったか聞かれているんだよ（笑）。

メンバー：（笑）。

木全：僕、結構早かったと思う！

白岩：意外と碧海かも。

木全：え！

河野：おぉ！

金城：（ドヤ顔）

川尻：わかっていた顔をしている（笑）。

メンバー：（笑）。

木全：僕も早かったと思うんだけどな。

白岩：碧海が0時04分でしたね。

メンバー：おー！すごい！

木全：それは早いわ！

河野：あえてのね！4はあえてでしょ？

川西：（笑）。あえてって何（笑）？

佐藤：純喜くん絶対「おめでとう」送ってないでしょ！

白岩：碧海が「お誕生日おめでとう」の下に自分の位置情報を送ってきたんですよ（笑）。それが怖くて「なんで！？」と思いました（笑）。

メンバー：（笑）。

河野：怖っ（笑）！

木全：それは負けているわ…。

與那城：「ここにいるよ」ってことですかね（笑）？

◆河野純喜の回答にメンバーからツッコミ


― 番組では2回失敗したら脱落となりますが、脱落しそうなときにミッションを代わってくれそうなメンバーは？

河野：皆代わってくれそうですけど、僕は代わらないです！自分に代わります！

川西：自分がやろうとしている（笑）。

佐藤：瑠姫くんと張り合おうとしている！

メンバー：無理だよ（笑）。行けるかぁ！

河野：（笑）。

― 脱落間際のミッションに挑戦するときは緊張すると思いますが、河野さんはプレッシャーに強いタイプですか？

河野：いや〜弱いですね。弱いですが、強くなりたいです。

川尻：（笑）。

與那城：つまり弱い。

佐藤：弱いんかい。

河野：本当にそれだと思います。それが人生だなと思います。

木全：本当にそうだと思う。

佐藤：何やねん！何キャラやねん！

豆原：ずっとかっこつけている（笑）。

川尻：（笑）。

河野：何事もメンタル！目の前のことに…

與那城：雰囲気で行こうとしている（笑）。

白岩：もう大失敗じゃない（笑）？

河野：（笑）。

川西：1ぽ〜ん！

川尻：はい！1本！瑠姫の勝ち！

豆原：やばい！純喜くん騙される！

河野：目の前のことにどれだけ…

豆原：騙されんな！騙されんな！

木全：いけるいける！巻き返せる！

豆原：いけるよ！

佐藤：純喜くんならいける！

河野：目の前のことにどれだけ強くいけるか。「自分がやるんだ」という気持ちで。

メンバー：おっ！

豆原：からの？

河野：そこから想像を超えていかないといけない。ただクリアするだけじゃなくて、想像を超えられる選手。

メンバー：選手（笑）！？

豆原：つまりつまり（笑）？

河野：つまり…？

川尻：（笑）。

與那城：話し終わったら右手上げて。

河野：（すぐに無言で右手を上げる）

メンバー：終わっていた（笑）。

豆原：諦めるの早っ（笑）！騙されてない？大丈夫（笑）？

河野：（笑）。

◆與那城奨がチームになりたいメンバー


― もしメンバー誰かとチームを組んで生き残りをかけて戦うとしたら、誰と1番チームになりたいですか？

與那城：生き残りをかけた戦いですか…。

豆原：人生かかっていますよ。

與那城：人生かかっていますか？

川尻：生き残りですから。負けたら終わりですよ。

與那城：じゃあ蓮で。

メンバー：おー！

佐藤：やっぱり（運を）持っているよね！

與那城：頭を使うこともあるだろうし。力仕事は僕がやるので！

佐藤：確かにね。

豆原：頭良いからね。

― 與那城さんとチームを組んだときのメリットをアピールしてみてください！

與那城：力仕事は全部僕がやります！壁とかでも壊します！

佐藤：ハルクじゃん。

豆原：ハッハッハ（笑）。

與那城：何でも道は作ってあげるので、その後はもう全任せでお願いします（笑）。

― そんな與那城さんとチームを組みたい方はいますか？

木全：はいはい！

與那城：お！

木全：力はパワーなので助けてほしいです。

河野：力はパワー…？

佐藤：一緒じゃん（笑）！

與那城：助けます（笑）。

― 指名されていましたが川尻さんはいかがですか？

川尻：もちろんなりたいです！僕が持っていないパワーを持っていますし、食料とかが足りなくなったら分けてくれそう。

河野：確かに。

與那城：可愛い（笑）。

川尻：2人チームとなったら奨くんは間違いないかなと思います。

（modelpress編集部）

◆JO1プロフィール


2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた11人で2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出演した。年末恒例の音楽賞『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）では2023年に「Trigger」で、2024年には「Love seeker」で優秀作品賞を受賞。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させた。さらにアメリカ最大の年末音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」、ラジオ番組『Holiday Radio Takeover Hour』（Apple Music 1）に日本アーティストとして初出演。2026年には東京ドームや京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’」が開催される。

