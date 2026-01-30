JO1“かっこよさ”の張り合い勃発 生き残りかけた戦いでチームになりたいメンバーとは【「JO1のSURVIVAL DICE」独占インタビュー前編】
【モデルプレス＝2026/01/30】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」によるグローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』（5話は2月12日・6話は2月19日配信／19時〜／全6話）の収録現場にモデルプレスが潜入。JO1に独占インタビューを実施し、同じチームになりたいメンバーやプレッシャーの強さについて聞いた。
メンバーの顔が貼られたダイスを転がし、自分の顔が出たメンバーが過酷なミッションにチャレンジする番組。成功すれば生き残り、失敗したら即退場のサバイバルゲームとなっている。
― 番組ではサイコロで運命が決まりますが、JO1で運の強さは何番目だと思いますか？
佐藤景瑚： 7番目ですかね。
與那城奨：むず！7番目（笑）！？
河野純喜：7位だから？（※佐藤は『PRODUCE 101 JAPAN』にて最終順位が7位となりデビュー）
佐藤：7位だから！…いや、嘘（笑）！
與那城：運良い方じゃない？
佐藤：結構良い方だと思います。
― JO1で1番運が良いのは？
佐藤：誰だろう！皆なんか運良いことあった？
河野：僕はすごく良いですね。
佐藤：良い？
河野：はい！
佐藤：じゃあ純喜くんで（笑）。
河野：（笑）。
佐藤：ちなみに何が運良かったですか？
河野：何だろう、わからないけど…（笑）。でもやっぱり今回は碧海じゃない？
佐藤：確かに！今回の収録で本当にすごいなと思いました。あ！宝くじも言って良い？
金城碧海：うん！
佐藤：宝くじを最近買って、10万円くらい当たったみたいで。
木全翔也：本当〜！？すごいじゃん！
佐藤：本当に運良いなって思いました。
木全：どれくらい買ったの？
金城：10枚入りのパックを買いました！
佐藤：運良いな！
― 佐藤さんは何ランキング1位ですか？
佐藤：いやーやっぱり…
木全：来るか？来るか？
佐藤：…イケメン？
木全：来た！
佐藤：すみません。申し訳ないです。
川尻蓮：申し訳ないです（笑）。
佐藤：これはもう周りの皆が納得していて。
與那城：周知の事実か（笑）。
佐藤：これはしょうがないよね。僕はどっちでも良いんですけど…。
メンバー：（笑）。
川西拓実：嘘つけ（笑）！
佐藤：…というネタに最近なってきているんです（笑）。
― 豆原さんはJO1で何の1位を取れますか？
豆原一成：早起きは1番を取れる気がします。
木全：わー！
河野：すごいね。
佐藤：ちゃんと車の集合時間に来ているもんね！
豆原：そうですね。あまり遅刻をしたことがないので。
川西：何時に寝ているの？
木全：確かに。
豆原：最近早いですよ。23時とか。
佐藤：早い！
川尻：すごいわ。
木全：何時に起きるの？
豆原：早いときは7時に起きちゃいます。
木全：わー！すごい！
佐藤：起きちゃうんだ。
豆原：起きちゃいます（笑）。
川西：（笑）。
木全：学校行く時間じゃん！
― 豆原さんにとって日常でのご褒美は？
木全：チートデイ？
佐藤・木全：筋トレ？
豆原：そうですね！筋トレができるのがすごくご褒美です。
木全：素晴らしいな。
佐藤：筋トレする時間があることが幸せだよね。
豆原：やっぱり忙しいと筋トレができない日が続くこともあるので、筋トレができる日は嬉しいなと思います。
木全：本当にすごい。
河野：…わかる。
木全：え（笑）？
佐藤：純喜くん全然してない（笑）。
メンバー：（笑）。
― 「ウソつきは誰だ？」というミッションがありましたが、このメンバーなら騙せるというメンバーはいますか？
白岩瑠姫：基本騙すのは得意な方なんです。
メンバー：おー！
白岩：景瑚は何でも引っかかってくれそうです（笑）。
佐藤：僕は騙されないですよ！（笑）
白岩：（笑）。良い意味でピュアに素直に全部受け取ってくれるから、言ったことを信じてくれるかなって。
佐藤：確かに信じやすいかも…（笑）。
― 逆に騙すのが難しそうな人は？
白岩：自分自身じゃないですか？
メンバー：おー！ウェーイ！
木全：かっこいい！
白岩：やっぱり人は騙せても、自分は騙せないなと思うことがすごくあります。
木全：自分自身の心は騙せないと！
河野：素敵じゃーん。
川西：もう純喜くんは騙されています（笑）。
白岩：騙しやすいのは純喜だったかもしれないです（笑）。
佐藤：純喜くん騙しやすい（笑）。
河野：今の回答刺さったわ。
白岩：本当（笑）？そんな感じです（笑）。
― 騙すのが得意な白岩さんは心を操るのも上手だと思いますが、最近自分の感情を爆発させるくらい嬉しかったことはありますか？
白岩：さっきスタッフさんが「お誕生日おめでとうございます」と言ってくれたことですね。昨日僕の誕生日で、メンバーは毎日一緒にいるのでもちろんわかってくれているのですが、久々に会う方が知ってくれているのがすごく嬉しいです。
川尻：素晴らしい回答！すごいね！なんかテンプレがあんの（笑）？
川西：頭の回転が良い（笑）。
― メンバーの皆さんから「おめでとう」という連絡は来ましたか？
河野：当たり前だ！
佐藤：当たり前だ！（白岩を真っ直ぐに見つめて）俺メンバーの中で1番早かった？
白岩：1番ではなかったけど…（笑）。皆送って…くれました（笑）。
河野：当たり前だろ！
與那城：僕らは直接も言います！
― 印象に残っているメッセージはありますか？
與那城：誰が1番早かった？
河野：早さじゃないんじゃないですか？
豆原：確かに！
白岩：（笑）。
佐藤：純喜くん絶対送ってないでしょ！
白岩：でも実際に0時00分で1番早かったのは…
河野：早さじゃないよ！
白岩：1番早かったのはマネージャーさんでした。
豆原：優しいマネージャーさんだ。
河野：本当に愛されてここまで来られたなと思います。
木全：あ！やばい（笑）。回答者が変わっちゃった（笑）。
豆原：純喜くんまた騙されています（笑）。
― そんな河野さんはいつ連絡されましたか？
河野：僕は…あれ、いつだったけ？
豆原：誕生日昨日だよ？
河野：でもね、瑠姫の誕生日Instagram Liveにもちゃんと顔出せたし…。
豆原：いつ送ったか聞かれているんだよ（笑）。
メンバー：（笑）。
木全：僕、結構早かったと思う！
白岩：意外と碧海かも。
木全：え！
河野：おぉ！
金城：（ドヤ顔）
川尻：わかっていた顔をしている（笑）。
メンバー：（笑）。
木全：僕も早かったと思うんだけどな。
白岩：碧海が0時04分でしたね。
メンバー：おー！すごい！
木全：それは早いわ！
河野：あえてのね！4はあえてでしょ？
川西：（笑）。あえてって何（笑）？
佐藤：純喜くん絶対「おめでとう」送ってないでしょ！
白岩：碧海が「お誕生日おめでとう」の下に自分の位置情報を送ってきたんですよ（笑）。それが怖くて「なんで！？」と思いました（笑）。
メンバー：（笑）。
河野：怖っ（笑）！
木全：それは負けているわ…。
與那城：「ここにいるよ」ってことですかね（笑）？
― 番組では2回失敗したら脱落となりますが、脱落しそうなときにミッションを代わってくれそうなメンバーは？
河野：皆代わってくれそうですけど、僕は代わらないです！自分に代わります！
川西：自分がやろうとしている（笑）。
佐藤：瑠姫くんと張り合おうとしている！
メンバー：無理だよ（笑）。行けるかぁ！
河野：（笑）。
― 脱落間際のミッションに挑戦するときは緊張すると思いますが、河野さんはプレッシャーに強いタイプですか？
河野：いや〜弱いですね。弱いですが、強くなりたいです。
川尻：（笑）。
與那城：つまり弱い。
佐藤：弱いんかい。
河野：本当にそれだと思います。それが人生だなと思います。
木全：本当にそうだと思う。
佐藤：何やねん！何キャラやねん！
豆原：ずっとかっこつけている（笑）。
川尻：（笑）。
河野：何事もメンタル！目の前のことに…
與那城：雰囲気で行こうとしている（笑）。
白岩：もう大失敗じゃない（笑）？
河野：（笑）。
川西：1ぽ〜ん！
川尻：はい！1本！瑠姫の勝ち！
豆原：やばい！純喜くん騙される！
河野：目の前のことにどれだけ…
豆原：騙されんな！騙されんな！
木全：いけるいける！巻き返せる！
豆原：いけるよ！
佐藤：純喜くんならいける！
河野：目の前のことにどれだけ強くいけるか。「自分がやるんだ」という気持ちで。
メンバー：おっ！
豆原：からの？
河野：そこから想像を超えていかないといけない。ただクリアするだけじゃなくて、想像を超えられる選手。
メンバー：選手（笑）！？
豆原：つまりつまり（笑）？
河野：つまり…？
川尻：（笑）。
與那城：話し終わったら右手上げて。
河野：（すぐに無言で右手を上げる）
メンバー：終わっていた（笑）。
豆原：諦めるの早っ（笑）！騙されてない？大丈夫（笑）？
河野：（笑）。
― もしメンバー誰かとチームを組んで生き残りをかけて戦うとしたら、誰と1番チームになりたいですか？
與那城：生き残りをかけた戦いですか…。
豆原：人生かかっていますよ。
與那城：人生かかっていますか？
川尻：生き残りですから。負けたら終わりですよ。
與那城：じゃあ蓮で。
メンバー：おー！
佐藤：やっぱり（運を）持っているよね！
與那城：頭を使うこともあるだろうし。力仕事は僕がやるので！
佐藤：確かにね。
豆原：頭良いからね。
― 與那城さんとチームを組んだときのメリットをアピールしてみてください！
與那城：力仕事は全部僕がやります！壁とかでも壊します！
佐藤：ハルクじゃん。
豆原：ハッハッハ（笑）。
與那城：何でも道は作ってあげるので、その後はもう全任せでお願いします（笑）。
― そんな與那城さんとチームを組みたい方はいますか？
木全：はいはい！
與那城：お！
木全：力はパワーなので助けてほしいです。
河野：力はパワー…？
佐藤：一緒じゃん（笑）！
與那城：助けます（笑）。
― 指名されていましたが川尻さんはいかがですか？
川尻：もちろんなりたいです！僕が持っていないパワーを持っていますし、食料とかが足りなくなったら分けてくれそう。
河野：確かに。
與那城：可愛い（笑）。
川尻：2人チームとなったら奨くんは間違いないかなと思います。
2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた11人で2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出演した。年末恒例の音楽賞『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）では2023年に「Trigger」で、2024年には「Love seeker」で優秀作品賞を受賞。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させた。さらにアメリカ最大の年末音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」、ラジオ番組『Holiday Radio Takeover Hour』（Apple Music 1）に日本アーティストとして初出演。2026年には東京ドームや京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’」が開催される。
◆JO1プロフィール
2019年から開催されたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』において、投票によって選ばれた11人で2020年3月にデビュー。2022年には『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たし、3年連続出演した。年末恒例の音楽賞『輝く！日本レコード大賞』（TBS系）では2023年に「Trigger」で、2024年には「Love seeker」で優秀作品賞を受賞。2025年には全6都市8公演を巡る初のワールドツアーと初単独東京ドーム公演を成功させた。さらにアメリカ最大の年末音楽フェスツアー「2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour」、ラジオ番組『Holiday Radio Takeover Hour』（Apple Music 1）に日本アーティストとして初出演。2026年には東京ドームや京セラドーム大阪で「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’」が開催される。
