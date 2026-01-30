「仮面ライダーゼロワン」ヒロイン、全身ピンクの膝上ミニワンピコーデ「プリンセスみたい」「脚スラッとしてて理想」の声
【モデルプレス＝2026/01/30】モデルの鶴嶋乃愛が1月29日、自身のInstagramを更新。全身ピンクコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳「仮面ライダー」ヒロイン「脚スラッとしてて理想」膝上ミニワンピコーデ
◆鶴嶋乃愛、美脚際立つ全身ピンクコーデ披露
鶴嶋は「とある、昼下がりの事」とコメントし、「＃のあくろーぜっと」のハッシュタグを添えて私服姿を投稿。ピンクの縁のサングラスに、ピンクのミニ丈ワンピースとファー付きの靴を合わせた、脚線美が際立つピンクコーディネートを公開した。リラックスした表情で、公園のベンチに腰掛けるショットを披露している。
◆鶴嶋乃愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ピンクコーデが似合いすぎ」「プリンセスみたい」「脚スラッとしてて理想」「癒される」「可愛すぎるにも程がある」「こんなにピンクが似合う人いない」といったコメントが寄せられている。
鶴嶋は「仮面ライダーゼロワン」（テレビ朝日系／2019）のヒロイン・イズ役でテレビドラマ初出演＆女優デビュー。「仮面ライダー」のヒロイン役として初の21世紀生まれであることも話題を呼んだ。（modelpress編集部）
