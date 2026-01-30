アメリカンショートヘアの男の子「ピノ」くんの、赤ちゃん時代の『寝姿』がかわいすぎるとSNSで話題になっています。投稿は記事執筆時点で7.2万回を突破し、「天使見つけた」「こんなかわいい寝姿があるなんて」「人間と一緒だね」「おてても寝顔もかわいい」などといったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃん時代のネコ→『寝姿』を見てみると…人間の子どものような『微笑ましい光景』】

︎天使のような寝顔と寝姿

TikTokアカウント『ピとケ』に投稿されたのは、アメリカンショートヘアの男の子「ピノ」くんの、赤ちゃん時代の姿。当時赤ちゃんだったピノくんは、おうちのソファでお昼寝をしていたそう。仰向けで眠るピノくんにはお布団としてブランケットが掛けられており、ピノくんは両手でブランケットを持つかのようにちょこんと添えていたのだとか。

さらに枕元にはお気に入りのおもちゃなのか、けりぐるみのようなものが置かれており、まるで人間の子どもが大切にしているぬいぐるみと一緒にお昼寝しているかのよう。ピノくんはアップで撮影されていても微動だにせず、とても幸せそうな寝顔をしていたのだそうです。

︎チャーミングなピノくん

なお現在のピノくんは、サイベリアンという猫種の女の子「ケリー」ちゃんと仲良く一緒に暮らしているそう。同アカウントの別の投稿では、ピノくんとケリーちゃんが喧嘩をしている様子が。鬼嫁のような風格があるケリーちゃんに対し、ピノくんは「す、すいません…」とでも言っているような困った表情をしていたそうです。

また別の投稿では、イスの上で"おててないない"をしている姿も。カメラが近づいていくと、ピノくんはかわいいお顔であくび。そして飼い主さんは、ピノくんの『ないない』しているおててを触ってみたそう。この時も困惑したような不思議そうな表情をしていたといいます。

ふっくらと丸いお顔にチャーミングな性格がかわいい、ピノくん。今回の投稿には「んん～たまらん可愛いね」「ぬいぐるみみたい」「お手手出して可愛い」「癒やされますね」「いかにも赤ちゃんだなぁ」などといったコメントがたくさん寄せられていました。

TikTokアカウント『ピとケ』では、お迎え当時の様子から最近の様子までさまざまなピノくんや、同居猫ケリーちゃんとの暮らしなどがたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ピとケ』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。