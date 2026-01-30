予防接種をすることになった2頭の猫ちゃんたち。猫ちゃんたちの緊張が和らぐようにと、それぞれ別の日に病院に向かったところ、思わず笑ってしまう光景が見られたと話題に。投稿を見た人からは、「拗ね方がそっくりで可愛すぎます♡」「デジャブかと思った（笑）」とコメントが寄せられ、表示回数227万回を突破することとなりました。

【写真：注射を打たれて『テンションが下がっていた先住猫』→翌日、後輩猫も打つと…まさかの光景】

先に注射を打つことになった先住猫ちゃん

Xアカウント『やーこ』に投稿され、たくさんの人に笑顔を届けることになったのは、2頭の猫ちゃんが予防接種から帰ってきた時の光景。ある日、飼い主さんは猫ちゃんたちに予防接種を受けさせることにしたのだそう。ふたりの緊張を少しでも和らげるため、病院に行く日はそれぞれ別の日にすることに。まず最初に注射を受けることになったのは、先住猫ちゃん。

猫ちゃんは病院や注射が苦手な子が多いものですが、先住猫ちゃんも例に漏れず注射が苦手だったようで…おうちに帰ってきてから、拗ねたように壁に顔を向けて静かになってしまったそう。

そんな先住猫ちゃんのそばでは、翌日自分も注射を打つことになるのを知らない後輩猫ちゃんが、スキップをしながら余裕の表情を見せていたといいます。

デジャブのような光景に爆笑の嵐

そして翌日。先住猫ちゃんに続き注射を打つことになった後輩猫ちゃん。昨日は、注射を打たれて横になっていた先住猫ちゃんのそばをルンルンでスキップをしていた後輩猫ちゃんですが…病院から帰ってきた後輩猫ちゃんは、昨日の先住猫ちゃんと全く一緒の格好で静かになってしまったそう。

スキップをしていた昨日の元気が嘘だったかのようなその光景には、「まるでデジャブｗ」と笑いが巻き起こることとなったのでした。

そんなふたりの予防接種後の姿を見た人からは、「笑いすぎてお腹いたいｗ」「二人とも無気力感と哀愁が凄いですね（笑）」「うなだれてる姿も可愛い♡」と感想が寄せられることに。

Xアカウント『やーこ』では、そんな猫ちゃんたちのクスッと笑える日々の光景や、飼い主さんの楽しい日常の様子が投稿されています。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「やーこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。