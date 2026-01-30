

おにぎり昔ばなし 高松市

見てほっこり、食べてほっこり。高松市から、ドライブスルーで手軽に食べられる「おにぎり」を紹介します。

かわいらしいロゴが目を引く高松市の「おにぎり昔ばなし」。こちらでは、東かがわ産の「水主米」を使ったものを提供しています。

（おにぎり昔ばなし／川畑啓子オーナー）

「冷えても冷めてもおいしいご飯なので、おにぎり専門店として作りました」

優しく包み込むようににぎったおにぎりは、食べ応えのある大きさ。具材がどーんと乗ってときめく見た目をしています。

（山下佳乃リポート）

「いただきます。お米一粒一粒の存在感がしっかりあって、モチモチとした食感を楽しめます。お米の甘みと卵のトロッと感が重なって優しい味わいになっています」

（山下佳乃リポート）

「たくさん種類がありますね。実はこのお店、おにぎりをテイクアウトできるんです」

（おにぎり昔ばなし／川畑啓子オーナー）

「おにぎりは日本のファストフードだと思っているので、車の中でも食べられたらいいな。そしたらドライブスルーだなと思って取り入れています」

こだわりのおにぎりを旅のお供にもいかがですか？