¡Ö¥ï¥È¥½¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó1(C) 2026 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
¡Ö¥ï¥È¥½¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£±¤¬¡¢2·î18Æü¤«¤éHulu¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Å·ºÍ°å»Õ¤¬Ä©¤à¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÉÂ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¡¢¿·´¶³Ð¤Î°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£
2011Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤«¤é³¤³°¥É¥é¥Þ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Hulu¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â³¤³°¥É¥é¥Þ¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È»°Âç³¤³°¥É¥é¥Þ¡É¤Î1¤Ä¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¼ç±é¤Î¡Ö24 -TWENTY FOUR-¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¤ä¡¢¥·¥«¥´¤Î³¹¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯Á´ÊÆÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥«¥´¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤òÉñÂæ¤Ë¹ñ²È¤ò¶¼¤«¤¹Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯Âç¥Ò¥Ã¥ÈÈÈºáÁÜºº¥É¥é¥Þ¡ÖNCIS¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÖCSI¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÛ¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Hulu¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È¤¬¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó°å»ÕÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ï¥È¥½¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¡¢2·î18Æü¤è¤ê¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Îò»Ë¾åºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÃµÄå¤ÎÊª¸ì¤ò¸½ÂåÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºá²ò·è¤«¤é°åÎÅ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î²òÌÀ¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤Î³èÌö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤êÁêËÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤¬½ÉÅ¨¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é£±Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó°å»Õ (¥â¥ê¥¹¡¦¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È) ¤Ï¡¢´õ¾¯¼À´µÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÎ¨¤¤¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²áµî¤ÏÈà¤ò²òÊü¤·¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¡×¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¤È¥ï¥È¥½¥ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿·¾Ï¤òËÂ¤®½Ð¤¹¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤ëÆæ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£