FC東京が「MIXI Day」のスペシャルイベントとして発表

FC東京は1月30日、2月7日に味の素スタジアムで行われる明治安田J1百年構想リーグ開幕戦の鹿島アントラーズ戦（13:30キックオフ）において、歌手・鈴木亜美さんによるスペシャルライブを実施すると発表した。

この試合はクラブパートナーのMIXIが冠協賛する「MIXI Day」として開催。1999年のFC東京設立と同年にリリースされた代表曲『BE TOGETHER』を、ハーフタイムにメインスタンド側ピッチレベルで披露する予定となっている。クラブの原点と重なる楽曲で、百年構想リーグの新たな船出を後押しする。

鈴木さんは1998年にテレビ東京系オーディション番組「ASAYAN」からデビューし、小室哲哉プロデュースの「love the island」で一躍ブレーク。翌1999年の「BE TOGETHER」で初のオリコン1位を記録した。2008年以降はDJとしても活動し、海外ツアーも実施。昨年でデビュー27周年を迎え、歌手・タレントとして多方面で活躍している。

今回の出演について鈴木は「FC東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まるみなさんの熱をさらに高められるようなライブをお届けしたいと思っています。FC東京が最高のスタートをきれるように、一生懸命頑張ります！ 当日、スタジアムでお会いしましょう！」とコメント。新シーズン開幕の熱気を、ライブパフォーマンスで一層盛り上げる。（FOOTBALL ZONE編集部）