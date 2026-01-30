「こうちeye」では、今回の衆議院選挙で県内2つの小選挙区の候補者に選挙の争点となる政策課題についてそれぞれの考えを聞いています。

3回目の今回は『安全保障政策』です。



2025年11月、高市総理が国会答弁で「台湾有事が存立危機事態になりうる」と発言し、日本と中国との関係はいま急激に悪化しています。

またこの間にアメリカがベネズエラを攻撃するなど世界各地で新たな緊張も生まれ、日本は国際社会の中でどうあるべきか、安全保障政策は今回の選挙でも重要な争点です。





県内2つの小選挙区の候補者は安全保障政策についてどう考えているのでしょうか。高知1区に立候補しているのは届け出順に、参政党の新人･金城幹泰氏、自民党の前の議員･中谷元氏、中道改革連合の新人･田所裕介氏の3人です。■参政党･金城氏「いま世界の秩序、パワーバランスは大きな変化を遂げようとしています。そういった中において、もっとも避けないといけないのがロシアと中国との二正面作戦に追い込まれることです。まずはロシアとの関係を改善させるために、日本が主体的にウクライナ戦争の仲介として動くべきだと考えます。一方、中国との外交ルートも確保しつつ、反日統一戦線という露骨な姿勢に対しては、アメリカを軸としたインド･太平洋地域との連携を強化していく。日本は核保有国に囲まれていますから、核を使わせないという抑止力をどうやってもっていくかという議論を積み上げていくことも重要だと考えています」■自民党･中谷氏「日本はいま戦後もっとも複雑な安全保障環境にあります。中国や北朝鮮の軍事力の増強、ロシア･ウクライナの侵攻、そして東アジア･台湾情勢、アメリカの動きなど世界の秩序が力による現状変更が進んでおり、例えば中国の戦闘機や空母･艦艇が第一列島線を超えて太平洋に侵水してきました。日本の国を守るには外交そして国際法の秩序維持が何より必要ですが、なんといっても防衛力を強化をし、同盟国･同志国との防衛協力も必要です。自衛隊の装備そして処遇の改善をし、そして新しい防衛三文書を作って日本の国をしっかり守ってまいります」■中道改革連合･田所氏「唯一の被爆国である日本は、非核三原則を堅持した平和外交で世界平和に寄与していかなければならないと考えています。このスタンスを変えないことが重要であります。その上で安全保障の環境は絶え間なく変化していますので、防衛力等を整備していくことは国民の命を守る観点からも必要であると考えます。それにおいて日米同盟を基軸とした抑止力、そして対処力の強化は大前提であります。また責任のある改憲議論を深化させることも重要であると考えます」高知2区に立候補しているのは届け出順に、共産党の新人･浜川百合子氏、自民党の前の議員･尾粼正直氏、国民民主党の新人･前田強氏の3人です。■共産党･浜川氏「中国と軍事力を競い合うなど軍事対軍事のエスカレートでは不安は解消されません。台湾有事発言は撤回をして、冷静な外交努力が必要です。力による現状変更は許されないと中国、アメリカ、ロシアに日本共産党は正面から批判をしてきました。アメリカのトランプ政権による横暴な振る舞いが、いま世界の平和の秩序を脅かしています。アメリカべったりではなく、ものが言える対等な関係へ。憲法9条と非核三原則を持つ日本の強みを活かした独自の外交戦略が必要です。外交無くして平和はありません」■自民党･尾粼氏「日本を取り巻く安全保障環境は中国、ロシア、北朝鮮いずれも権威主義的であって、かつ軍事活動を活発化している。極めて厳しい状況にあると思ってます。これに対してまず外交の力でもって、日米同盟を基軸に日米韓、日米フィリピンなど同志国連携を強化する。欧州との連携を強化する。こういうことをしっかり進めるべきだと思いますし、あわせて課題のある国ともオープンな姿勢で対応するということが大事だろうと思います。他方でインテリジェンス機能の強化も重要です。もう一つ、防衛力の強化も不可欠だと思っています。着実に予算措置を重ねていくことでもって、防衛力の整備を行っていく。そしてこの外交力と防衛力、この2つでもってしっかり抑止力を発揮して平和を守ることが大事だと思います」■国民民主党･前田氏「厳しさを増す国際環境、新たな感染症、気候変動や南海トラフ地震などによる自然災害や食糧危機など様々な危機を想定外とすることなく、経済エネルギー、食糧防衛などの安全保障政策に万全を期し、国民と国土を守り抜きます。国民生活や産業に必要な物資について、中国など海外に頼らない強靭なサプライチェーン構築のため、経済安全保障推進法案の成立を目指します。また日米同盟を堅持強化しつつも、米国に過度に依存しすぎている日本の防衛体制を見直し、自分の国は自分で守ることを安全保障政策の基本とし、必要な取り組みを行います」今回の選挙では、自民党と日本維新の会の連立政権で過半数を確保できるのかどうかを最大の焦点に、消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが争点にあがっています。衆議院選挙は2月8日に投開票されます。