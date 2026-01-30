衆議院選挙は公示から4日目。野党党首が県内入りをするなど熱を帯びています。その衆議院選挙で注目したい日本の外交・安全保障について専門家とともに考えます。



中盤戦に入り、各候補者の舌戦が熱を帯びる衆議院選挙。



「食料品の消費減税」が争点として注目される一方、決して無視できないのがこの数か月で目まぐるしく変化している世界情勢です。なかでも”日本を取り巻く環境”が変化する大きなきっかけとなったのが-





（高市首相）「（中国が）戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。」2025年11月の国会答弁での「台湾有事」をめぐる発言。これにより日中関係が急速に冷え込んだことで、中国政府は訪日自粛を呼びかけたほか、軍民両用品の日本への輸出禁止を発表し、対象の中にはレアアースも含まれています。”対日強硬姿勢”は現在も緩まず、緊迫した状況が続いています。そうしたなか、中国とアメリカの間で新たな動きが-（トランプ 大統領）「4月に私が訪中し、習主席が年末に訪米する予定だ。会えるのを楽しみにしている。」トランプ大統領は22日、4月に中国を訪問すると改めて表明したうえで、習近平国家主席が年末に訪米する予定だと明らかにしました。トランプ大統領は「習主席とは常に素晴らしい関係にある」と強調したうえで、「中国が現在、アメリカ産の大豆を大量に購入しており、農家も私も喜んでいる」と評価しました。日中関係に改善が見られないなか、変化の兆しを見せるアメリカと中国の”距離感”。その兆しは23日にアメリカが公表した「国家防衛戦略」にも。国防政策の指針となるこの戦略では米軍の最優先課題をアメリカ本土の防衛としたうえで、日本を含む同盟国との負担の分担が急務だと強調しています。そのうえで同盟国に対し、防衛費を「GDP比5％以上」とするよう求めています。また、中国をめぐっては「アメリカや同盟国を支配させないため」として、沖縄や台湾などを結ぶ「第一列島線に沿い強力な防衛体制を構築する」と強調した一方で、台湾については一切言及しておらず中国への一定の配慮の姿勢が見られました。（高市首相）「トランプ大統領から私に対して、訪米のご招待を改めていただきました。本年春の訪問に向けまして、具体的に調整するということで一致しました。」日本政府としては4月に予定されているトランプ大統領の中国訪問の前に日米首脳会談を実現したい考えです。日中関係に加え、トランプ大統領とどう向き合っていくのかが 今後の大きなポイントとなりそうです。（澤井志帆 キャスター）「ここからは米中の外交安全保障に詳しいキャノングローバル戦略研究所の峯村健司 上席研究員に解説いただきます。」（津川祥吾 アンカー）「峯村さんにまず率直に伺いたいんですが、台湾有事についてです。台湾有事と一口に言っても上陸作戦なのか海上封鎖なのか、いろんな見方があると思うんですが、台湾有事と一口に言ってもこのリスクについてその変化も含めて、私たち日本人はリアリティとしてどのように捉えておけばいいんでしょうか？」（キャノングローバル戦略研究所 峯村健司 上席研究員）「まずどういうふうに起こるのかというところで私も今研究しているところなんですが、上陸してミサイルをたくさん撃ってというよりは、海上を封鎖して台湾の物流とかに影響を与える形でじわじわと統一に向けて動くと、併合に向けて動くという可能性が高いと見ています。そうなった場合、台湾の周りの台湾海峡と台湾とフィリピンの間のバシー海峡というのはまさに日本の重要なシーレーンなんです。中東からのエネルギーとか食料とかっていうのをほとんど通る部分と重なっているんです。となると台湾の封鎖というのが長引くと日本の物流にも直接影響しかねないというところが一番のリスクだと思いますね。」（津川祥吾 アンカー）「実際それはどのくらい起こりそうだというようなことは、私たちどのように理解すればよろしいでしょうか？」（キャノングローバル戦略研究所 峯村健司 上席研究員）「実はもう起こっているんですね。これ2022年に台湾の周りを包囲する演習というのをやりました。その後も24年にも2回大規模なものをやっているんですね。ということを考えるとすでにもうそういう準備ができている状況なので、これもいつ起きてもおかしくはないというふうに見ております。」（津川祥吾 アンカー）「そんな中でアメリカと中国の関係ですけれども、先日発表されました国家防衛戦略の中でアメリカ側がどうも中国に少し配慮したのではないかと言われる部分がある一方で、ここは表現をマイルドにしただけでやはり台湾周辺で何かあったときにはそのときのアメリカの対応は変わらないというような分析もありますが、峯村さんはどのようにご覧になりましたか？」（キャノングローバル戦略研究所 峯村健司 上席研究員）「私も政権の関係者、複数に確認したところ、やはり当初の案よりは弱まっているんですね、中国の対策姿勢の部分が。それはやはり今後、今年4月にトランプ氏が中国に行く、そこでトランプさんは習近平氏とディールをしたいんです。なので、そこに邪魔になるということで少しトーンを落としているというのが実態になります。なのでそこは少しやはりアメリカ全体、トランプ政権全体としては中国側とも対話モードに入っているというところが一つポイントになりますね。」（津川祥吾 アンカー）「そのアメリカと日本の関係、あるいはトランプ大統領と日本の関係と言ってもいいかもしれませんが、例えばこの防衛費をGDP比5%まで上げるべき、これは別に日本だけに言っているわけではないと思いますが、こういったものを今後日本にも本当に要求してくるというふうに考えていいんでしょうか？」（キャノングローバル戦略研究所 峯村健司 上席研究員）「日本だけ例外というのはトランプ政権は考えておられていませんので、これはもう5%というのを言ってくると、そこに対してどう日本側は対応するかというと、これが迫られることになると思いますね。」（若狭勝 弁護士）「私はちょっと危惧しているんですけれど、それはトランプ大統領が中国と水面下で手を握って、歴代アメリカ大統領に比べて日本に対する思い入れというか、日本に対しての強いパートナーシップがどんどん緩んでいく、弱くなっていくというようなことを私は危惧しているんですけど、トランプ大統領は想定外のことを結構やってますから、そういう恐れとか可能性というのをどの程度我々は考えていたらいいのかということについて教えていただきたいんです。」（キャノングローバル戦略研究所 峯村健司 上席研究員）「私もその危惧をかなり感じておりまして、トランプさんとしては中国にこれまで強行に行っていたんですけれど、強行に行っている一番の目的というのはやはり中国と一番ディールをしたいというのが目的なんですね。トランプさんは何で中国に厳しいかというと、貿易赤字がトランプさん嫌いなんです。貿易赤字がアメリカを弱くして、貿易赤字を一番作っているのは中国であるというのがずっと攻撃してきた理由なんです。なので、もし貿易赤字を減らすというようなディールができると、じゃあ台湾に関しては少し譲歩しようかという可能性が出てくると思います。もう一つ今年の初めにベネズエラでマドゥーロ大統領を拘束したという事件がありましたが、これもある意味、自分の裏庭でトランプ氏は実行しているんですが、じゃあこれはベネズエラは私のものだと、習近平氏に対して台湾はもうあなた勝手にやってくれというようなディールも成立する可能性があると考えると、着々とそのディール方向に向かっていると見た方がいいと思います。」