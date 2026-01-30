A.B.C‐Z・五関晃一、海乃美月共演！ 韓国ドラマ原作の舞台『悪の花』メイン＆キャストビジュアル解禁
A.B.C‐Z・五関晃一が主演、宝塚歌劇団月組トップ娘役・海乃美月がヒロインを務める舞台『悪の花』より、メインビジュアルとキャストのソロビジュアルが解禁された。
【写真】和田優希（SpeciaL）、久保廉も！ 舞台『悪の花』キャスト陣 ソロビジュアルも公開
本作は、韓国ドラマ『愛の不時着』をはじめ世界的大ヒット作を続々と生み出す、韓国・大手制作会社スタジオドラゴンが企画・制作し、韓国の総合芸術賞“百想芸術大賞”に5部門ノミネートされ、演出賞を受賞した、ドラマ「悪の花」（脚本：ユ・ジョンヒ／2020年放送）を原作とした世界初の舞台化作品。
出演は、主人公ト・ヒョンス（金属工芸作家、偽のペク・ヒソン）役を、A.B.C‐Zのメンバーとして活躍する五関晃一が、主演で務める。そして、主人公の妻で本作のヒロインとして登場するチャ・ジウォン（ヒョンスの妻、カンス警察署刑事）役を、元宝塚歌劇団月組トップ娘役で初のストレートプレイに挑む海乃美月が演じる。
また、ペク・ヒソン（身分を取られた男）役に、和田優希（SpeciaL）。イム・ホジュン役（カンス警察署強力3班の最年少刑事／チャ・ジウォンのパートナー）役に、久保廉。キム・ムジン（ヒョンスの同級生、週刊誌記者）役に、安西慎太郎。チェ・ジェソプ（カンス警察署強力3チーム刑事）役に、久保田秀敏。ヨム・サンチョル（職業紹介所社長）役を、宮下雄也。
ト・ミンソク（ヒョンスの亡き実父）役に、みのすけ。コン・ミジャ（ヒソンの母）役を、水夏希。さらに、ペク・マヌ（ヒソンの父で大学病院院長）役に、羽場裕一といった、演劇界を牽引する豪華キャスト陣が、濃密な心理戦を繰り広げる。
そして、上演に向けてメインビジュアルとソロビジュアルを公開。
ト・ヒョンス役の五関晃一、ヒョンスの妻チャ・ジウォン役の海乃美月、ペク・ヒソン役の和田優希。ミステリアスな主人公を軸に、物語の鍵を握る3人が描く愛とサスペンスあふれるストーリー展開を予感させるメインビジュアルとなっている。
同時に公開されたソロビジュアルは、それぞれの登場人物が物語の核心を射抜く眼差しが印象的。どちらも劇場の空気感を予感させる重厚な世界観が凝縮されている。
なお、2月3日までチケット最速抽選先行受付中。
また、世界初の上演を祝し、原作脚本を手掛けたユ・ジョンヒ氏より「日本で舞台作品としてお披露目されることになり、とても嬉しく、期待に胸が弾んでおります。国境を越えて自由に形を変え新たに創作されることで、文化の持つ柔軟さと普遍性をあらためて深く実感しています」と国境を越えた創作への喜びのコメントが寄せられた。
舞台『悪の花』は、東京・IMM THEATERにて3月6〜15日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて3月28・29日上演。
原作ドラマ製作陣からのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作ドラマ責任プロデューサーユ・サンウォン（スタジオドラゴン／常務取締役）
こんにちは。ドラマ「悪の花」の責任プロデューサー、ユ・サンウォンです。
ドラマ「悪の花」は、私にとって屈指の深い余韻を残した、とても大切な作品です。この緻密でありながら美しい物語が、国境を越えて日本の舞台で新たに生まれ変わることに、感慨深い思いを抱いております。舞台上の俳優たちの息遣いを通して再び描かれる主人公たちの物語が、日本の観客の皆さまの心に深い感動として届くことを、心より願っております。
今後もスタジオドラゴンは、世界中の人々が共感できる完成度の高いコンテンツで、皆さまのご声援にお応えしてまいります。
舞台『悪の花』の上演を心よりお祝い申し上げるとともに、観客の皆さまからの温かいご支持を賜りますようお願い申し上げます。
「祈っております」
■原作脚本：ユ・ジョンヒ
こんにちは！ ドラマ「悪の花」の脚本家、ユ・ジョンヒです。
韓国ドラマ「悪の花」が、日本で舞台作品としてお披露目されることになり、とても嬉しく、期待に胸が弾んでおります。
国境を越えて自由に形を変え、新たに創作されることで、私たちが同じ感情を抱き、分かち合えるようになる。文化の持つ柔軟さと普遍性を、あらためて深く実感しています。
全16話の連続ドラマを、一つの舞台作品として生まれ変わらせてくださった関係者の皆さま、制作スタッフの皆さまのご尽力と情熱に、心より感謝と敬意を表します。テレビではなく、劇場で出会う舞台『悪の花』が、日本で多くの方々に愛されることを願っております。
舞台『悪の花』の上演を、心よりお祝い申し上げます。
