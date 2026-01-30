強弱を繰り返しながら居座る寒波の影響で、日本海側を中心に積雪が増えています。きょう30日（金）夜にかけても雪が続いて、積雪がさらに増えるおそれがあります。

大雪のピークはきょう30日（金）いっぱいで、あす31日（土）には峠を越える予想ですが、引き続き大雪災害への警戒が必要です。また、1月最終日も晴れる地域を含めて各地で真冬の寒さとなりそうです。

■あす31日（土）の全国天気

日本海側では雪が続きますが、大雪の峠を越えて降り方は弱まるでしょう。太平洋側と九州北部は晴れる所が多くなりそうです。前線や低気圧に近い沖縄や九州南部は雨や曇りで、沖縄は昼頃から次第に雨が降り出し、激しい雨や雷雨となるおそれがあります。

■あす31日（土）の予想最低気温

朝は氷点下の冷え込みとなる所が多く、平野部でも0℃前後まで冷え込むでしょう。雪や雨の降った地域では、路面の凍結にお気をつけください。

■あす31日（土）の予想最高気温

昼間の気温も10℃に届かない所がほとんどとなりそうです。冷たい北寄りの風が吹いて、寒い一日でしょう。

あす31日（土）の各地の予想最高気温

札幌 ：0℃ 釧路 ：1℃

青森 ：1℃ 盛岡 ：1℃

仙台 ：4℃ 新潟 ：4℃

長野 ：2℃ 金沢 ：3℃

名古屋：7℃ 東京 ：10℃

大阪 ：8℃ 岡山 ：9℃

広島 ：10℃ 松江 ：8℃

高知 ：11℃ 福岡 ：10℃

鹿児島：12℃ 那覇 ：22℃

■大雪災害に警戒を続けて

路面の凍結によるスリップや車の立ち往生など、交通障害に警戒を続けてください。また、歩行中も転倒しないよう足元にお気をつけください。

古い雪の上に新しい雪が降り積もると、新しい雪が滑りやすくなるので、なだれや屋根からの落雪、除雪作業中の事故などにも警戒を続けるようにお願いします。除雪作業は複数人で、声をかけあって行ってください。

■二十四節気「立春」のころ いったん寒さ和らぐ

2月4日（水）、二十四節気の「立春」のころに、日本付近を覆っていた寒気がいったん北へ退く予想です。来週前半にかけては真冬らしい寒さが続きますが、来週後半は気温が上がり、3月並みの陽気になる所もありそうです。

5日（木）は東京都心も14℃まで上がる予想です。ただ、来週末は再び寒気が南下する見通しです。日ごとの気温変化で体調を崩さないようにお気をつけください。