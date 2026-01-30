佐野日大がセンバツ出場を決めた。前回出場の2014年は現オリックス・田嶋大樹をエースに擁してベスト4の大躍進。スクールカラーのピンクに染まったスタンドの応援も応援優秀賞に輝いた。

応援団、吹奏楽部、チアリーディング部、そして野球部が中心となって「S・A・N・O 日大！」と叫び続ける「マグナ」はチームを鼓舞し続けた。

12年ぶりの聖地。吹奏楽部の玉野愛衣部長（2年）は「マグナを演奏すると点が入る。盛り上がる！」と自信を見せた。

学年男女関係なく意見を言い合えるという吹奏楽部は昨年、創部初となる東関東大会出場を経験した。その勢いを甲子園のアルプス席まで持って行くつもりだ。

佐野日大の応援をけん引するのは応援団の手嶋泰生団長（2年）。「応援団は主役ではないが、佐日（佐野日大）の看板を背負っている気持ちで応援してきます」と意気込んだ。

そして、スタンドの華となるチアリーディング部の松村陽里（ひまり＝3年）部長は「笑顔を絶やさず声を届ける。点が入るとうれしい」。嶋田美波（2年）は「初めての甲子園なので楽しみながら声が届けたい」と、元気をアピールした。