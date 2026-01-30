レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーが来日 タワレコ渋谷店でサイン会が決定
世界的ロックバンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシストであるフリーの緊急来日が決定。初のソロアルバム『Honora（オノラ）』の発売を記念して、2月7日に東京・タワーレコード渋谷店にてサイン会を開催する。
【動画】かっこいい…！フリー「A Plea」ミュージックビデオ
フリーは、ジャズに挑戦した初のソロアルバム『Honora（オノラ）』を3月27日にリリースする。サイン会には、タワーレコード渋谷店にて対象期間中（1月31日開店時〜2月4日閉店時）に予約した人の中から、150名限定で参加できる。詳細は、ワーナーミュージック・ジャパンおよびタワーレコード渋谷店の公式サイトで確認できる。
また、同日に発売される国内盤CDには、ボーナストラック「Eyes Like 2 Fried Eggs（アイズ・ライク・ツー・フライド・エッグス）」が収録されることも決定した。
【動画】かっこいい…！フリー「A Plea」ミュージックビデオ
フリーは、ジャズに挑戦した初のソロアルバム『Honora（オノラ）』を3月27日にリリースする。サイン会には、タワーレコード渋谷店にて対象期間中（1月31日開店時〜2月4日閉店時）に予約した人の中から、150名限定で参加できる。詳細は、ワーナーミュージック・ジャパンおよびタワーレコード渋谷店の公式サイトで確認できる。
また、同日に発売される国内盤CDには、ボーナストラック「Eyes Like 2 Fried Eggs（アイズ・ライク・ツー・フライド・エッグス）」が収録されることも決定した。