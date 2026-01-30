モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新し、独自のダイエット哲学を明かしました。

【写真を見る】【阿部なつき】「1日の食事記録」を紹介「ダイエットってマインドセットゲームだよねぇ」





阿部さんは「1日の食事記録」と題し、1日の食事の様子を動画で投稿。「『なに食べたらこの体型になれますか？』と聞いてもらえるので、映えではない本気の食事を撮ってみました」と、投稿の意図を綴りました。









動画の中で、コラーゲンプロテインやリンゴを丸かじりする姿を披露した阿部さんは、「ダイエットが苦しい理由って、“考え方”な気がしていて」と分析。「『これ食べちゃダメ』ではなく『これなら食べていい』で決める」というポジティブな選択術を明かしました。









このように思考を切り替えることで、「ダイエットがネガティブにならない」だけでなく「ストレスがほぼなくなる」といいます。









さらに、カフェドリンクや鍋を楽しむ様子と共に、「少し体重が増えた自分も否定しない。ぷくっとした自分も可愛いし、痩せたらまた違う可愛さが出るかも」と、自身の体型を全肯定するマインドを紹介。









最後に「ダイエットはマインドセットゲームだよねぇ」と結び、ストイックになりがちな減量を前向きに楽しむ感覚を呼びかけました。









【担当：芸能情報ステーション】