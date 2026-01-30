教育系人気プラットフォーム・Ｊａｇｒａｎ Ｊｏｓｈが最近、ＢＴＳのＶ（ブイ）が「２０２５年にＧｏｏｇｌｅにより、世界で最も検索された人物トップ１０」の４位にランクインし、グローバルスーパースターの地位を証明したと報じた。

記事によると、Ｖはドナルド・トランプ米大統領、起業家のイーロン・マスク氏、歌手のテイラー・スウィフトに次いで名を連ねたという。

同メディアは、Ｖが最多検索人物４位を記録した理由について「ソロ曲、爆発的人気を得たインスタグラム、ファンを魅了する独特なファッションセンスで、７０カ国以上で話題の中心に立っている」と分析した。

Ｖはこれ以外にも「１９９０年以降に生まれた男性アーティスト最多検索トップ７」で６位にランクインし、Ｋ-ＰＯＰスターで唯一名を連ねた。１９９０年代以降に生まれた男性ポップスターの最多検索１位はジャスティン・ビーバーで、次いでエド・シーラン、ハリー・スタイルズ、ザ・ウィークエンド、ワン・ダイレクション元メンバーのゼイン・マリク、Ｖ、アメリカ人ラッパーのトラヴィス・スコットが７位までを占めている。