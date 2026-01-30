単身赴任中のパパさんが3週間ぶりに帰ってくるので、ワンコと一緒にお迎えに行ったら…？ワンコとパパさんの尊い再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破。「めちゃ喜んでる」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

単身赴任中のパパとワンコが再会

TikTokアカウント「cocosanpo717」に投稿されたのは、単身赴任中のパパさんが帰ってきて、ポメラニアン×チワワのMIX犬「CoCo」ちゃんと3週間ぶりに再会した時の様子です。

ご家族と一緒にお迎えに行ってパパさんの姿を見つけると、CoCoちゃんはピタッと立ち止まったとか。どうやら嬉しすぎて、「本当にパパなの…！？」と信じられずにいるようです。

お互いに固まったまま見つめ合っているうちに、「パパが帰ってきたんだ」と確信したCoCoちゃん。一気に喜びを爆発させて、パパさんのもとへダッシュ！

相思相愛な姿に感動

そしてCoCoちゃんはパパさんのそばに行くと、「おかえり！」と飛びついて熱烈歓迎してくれたそう。パパさんもその場にしゃがんで、CoCoちゃんをナデナデ…。

CoCoちゃんのはしゃぎっぷりと、パパさんがしっかり愛を受け止めている姿から、お互いに会える日を心待ちにしていたことが伝わってきます。相思相愛な2人の尊い再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「駆け寄ってくる姿が可愛い」「凄く愛おしいですね！」「パパさんも嬉しいでしょう」「赴任先に帰りたくなくなるね」といったコメントが寄せられています。

ワンコの愛でエネルギー充電

パパさんが単身赴任先から戻ってくるたびに、大喜びで迎えてくれるというCoCoちゃん。一緒に過ごせる間は、パパさんに体を擦りつけたりお顔をペロペロ舐めまくったりして、全力で愛を伝えてくれるそうです。

パパさんが家族と離れて暮らしていてもお仕事を頑張れるのは、CoCoちゃんとイチャイチャすることでエネルギーを充電できるおかげかもしれませんね！

CoCoちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「cocosanpo717」をチェックしてくださいね。

