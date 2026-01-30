ギャル曽根「今1番おすすめ」【セブンイレブン】アイスを紹介「食べてもらいたい」
ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【セブンイレブン】1月のオススメ商品19品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがセブンイレブンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんが“見つけたら買う”とコメントしたお気に入りのアイスをピックアップ♪
ギャル曽根さんが「マジで今1番おすすめのもの買ってきた」「みんなに食べてもらいたい」とコメントした商品がこちら！
◼︎カフェラテアイスバー
セブン-イレブン / カフェラテアイスバー 1本入 税込138円（公式サイトへ）
コーヒーの味わいと、まろやかなミルクのコクのある味わいが同時に楽しめるカフェラテ味のバーアイス。
◼︎見つけたら即買い！
アイスを食べながら、ギャル曽根さんは「めっちゃ美味しくない？」「コーヒーの香りもするし」とコメント。
試食したスタッフさんも「めちゃ美味しいね、これ」「濃厚」と絶賛。
そして、ギャル曽根さんは「なかなか売ってないの」と話しつつ、見つけたら買うと教えてくれました♪
■動画もチェック
動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがセブンイレブンで購入した商品を食べて、その感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。