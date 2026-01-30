孫のネイルに感動したおじいちゃんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万3000回再生を突破し、「ほのぼの空間」「ほんと可愛い」「めちゃくちゃ素敵」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛犬の名前をネイルに入れたので『おじいちゃんに自慢した』結果→尊すぎる『確認方法』】

おじいちゃんにネイルをお披露目

TikTokアカウント「nya__nanya」の投稿主さんが紹介したのは、おじいちゃんとの日常のワンシーンです。この日、投稿主さんは、おじいちゃんに新しいネイルをお披露目したそう。今回のネイルは、愛犬「モカ」ちゃんをモチーフにしたものでした。

ネイルにはモカちゃんの名前も入っていましたが、おじいちゃんの目では確認できなかったようです。なんとかして、大切な孫の自慢のネイルをちゃんと見てあげたい…。そんな風に思ったのかもしれません。なんと、虫眼鏡を引っ張り出してきて、まじまじとネイルを確認したのでした。

最高のリアクションにほのぼの♡

おじいちゃんは、ネイルのデザインを確認すると、「すごいじゃーん」と褒めてくれたそうです。楽しそうに笑うおじいちゃんの表情から、投稿主さんへの愛と優しさが伝わります…♡

おじいちゃんは、新しいネイルや新しいヘアスタイルをいつも褒めてくれるそう。そんなリアクションが嬉しくて、毎回自己肯定感が爆上がりするといいます。

大好きなおじいちゃんには「一生生きててほしい！」と投稿主さん。家族の温かな一幕に、思わずほのぼのしてしまいますね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛らしいおじいちゃん」「鑑定団みたいで笑った」「自慢する主さんも可愛い」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「nya__nanya」には、モカちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nya__nanya」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。