新潟市中央区の路上で赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察が、死体遺棄などを視野に捜査しています。



■庭山陽平記者

「赤ちゃんは交通量の多いバイパス沿いにある路上で発見されました。発見当時 服を着ておらず、明らかに生まれて間もないのが分かる状態でした。」



遺体が発見されたのは、新潟市中央区弁天橋通1丁目の路上です。警察によりますと30日午前11時すぎ、通行人から「赤ちゃんの遺体がある」と110番通報がありました。



警察が駆けつけると生まれてまもない赤ちゃんを発見、すでに死亡していたということです。赤ちゃんは全裸で身長は約31cmです。警察は、死体遺棄などを視野に捜査しています。