上田綺世が開花させた“9番の矜持”　現場で感じた変貌とファン・ペルシの影響

近年、躍進する日本サッカーを象徴するように、世界のさまざまな舞台においてジャパンブランドを掲げた選手の進出が増えている。しかも、海原を超えて行ったそうしたチャレンジャーのなかには、世界トップクラスのリーグで存在感を示している選手も少なくない。

代表級の選手たちが海外のよりレベルの高い環境を求めて進出する状況は、日本サッカーの発展において重要だが、一方で彼らのプレーをライブで見る機会を限定的にする難点を生み出している。しかし、それが故に一次情報として彼らに接したときの印象は、強く記憶に刻まれることになるのだ。

オランダのフェイエノールトに所属する上田綺世は今シーズン、リーグ開幕からゴールを量産し好調を維持している。

フェイエノールトのユニホームに袖を通した上田を最初にライブで見たのは、2023年11月12日のAZ戦だ。フェイエノールトが1-0で勝利したこの試合で、上田は66分からピッチに登場している。

次の機会は24年4月21日のKNVBカップ決勝の舞台。試合はこちらもフェイエノールトが1-0で勝利し、優勝を果たすことになるのだが、ベンチスタートとなった上田のプレー時間は、交代出場した終盤の15分に留まっている。

この2試合における上田のプレーを掛け値なしに言えば、23年の試合ではチームに合流してまだ3か月と日が浅かったことを考慮に入れても、評価できる部分はあまりなかった。続く24年のKNVB決勝も、途中出場の上田は大舞台で見せ場を作ることができずに終わっている。表彰後に声をかけると笑顔を見せてくれたが、心の奥底では活躍できない自分の立ち位置に焦燥を覚えているかのように、その表情はどこかぎこちなかった。

オランダのエールディビジはレベルが高いとされる5大リーグには数えられないが、ヨーロッパサッカー主要国のリーグである。点取り屋として存在感を発揮するのに簡単なステージではない。そのため上田が圧倒的な成功を勝ち取るには、高いハードルを越えなければならないと感じていた。

しかし、今シーズンの上田はこれまでの状況を一変させ、その高いハードルを軽やかに超えて見せた。1月25日のヘラクレス戦でも先発出場を果たし、4-2の勝利に貢献した。

このヘラクレス戦での上田と過去二度のライブで見たときとの決定的な違いは、プレーを通して彼自身が得点への意欲を強く持っているように見えたことだ。そのストライカーとしてのあるべき姿を体現しようとする姿勢は、ロビン・ファン・ペルシ監督が打ち出すスタイルによって、改めて芽生えたものと考えられる。