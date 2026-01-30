テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」が２６日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也、有田哲平が出演した。

この日は「上田を騙せたら１万円！フェイクニュース選手権」。エルフ・荒川、さや香・新山、石井らが披露するエピソードの中から真実のものを当てる。

エルフ・荒川は、さや香との３人ロケで遭遇したエピソードを披露。髪にパーマをしてきた石井に新山が文句を言ったことを発端に、ロケ中にまで及ぶ大喧嘩が始まったという。

荒川は「ロケ終わって、オンエアどうなってるんやろう？って思って。オンエアを見たら。途中まで喧嘩してるみたいな。（放送の）途中から野うさぎが草原を走る画像に切り替わって、終わったんですよ。ディレクターさん大変やったやろうな…と思いました」と明かした。

上田は、同エピソードが「本当の話」と推理し、正解。新山が当時を振り返り「僕が『パーマ当てんな！』って言ったら。（石井は）急にお笑いのこと言い始めたからブチギレてもうて…」と自ら理不尽エピソードを明かすと、上田も石井も爆笑していた。

さや香は、２０２２年、２０２３年と２年連続で決勝に進出。２０２２年には準優勝。大一番で披露したネタ「見せ算」も大きな話題になった。