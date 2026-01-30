俳優の工藤阿須加が２９日、フジテレビ系「トークィーンズ」で、結婚願望がみるみる消滅していった理由を告白し、既婚女性陣から「全部がこれじゃない」など反論される一幕があった。

工藤は１１年前のインタビューでは「結婚願望はある」「プロポーズはキザでもいい」などノリノリ。だが今は結婚に消極的だといい、結婚している友人から「小遣い月１万５０００円」「後輩におごるときは妻に土下座して１万円お願いしますという」などのリアルを聞かされ、すっかり嫌気が差している様子。

これに藤田ニコルは「全部がこれなわけじゃない」と苦笑い。工藤は「ここ５年で、知り合いが７組ぐらい離婚している」といい、それらの友人から工藤は結婚に向いていないと指摘されているという。向いていない理由が「自由」だと言われているというが、「多趣味ではあるが、お付き合いしている人がいればむげにはしない」と主張した。

だが趣味の一つであるキャンプに恋人を連れて行ったところ「もういいや」「いつ帰るの？」と言われ一気に幻滅。その女性とは「お別れした」と振り返り。また魚の食べ方が汚い女性もＮＧとも明かした。

農業に理解がある女性ともなかなか出会わないといい、これには野々村友紀子が「街で出会いすぎじゃないですか？山に行ってみたらどうですか？」と助言。アンミカからは「結婚は許し合いやで？」などと反論されていた。