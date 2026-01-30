お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が、30日までに更新されたテレビ朝日のYouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。自宅を出禁にしている女性を明かした。

この日は納言・薄幸の人気企画「やさぐれ酒場」を配信。ゲストとしてぼる塾のあんり、きりやはるか、田辺智加が登場した。

はるかは「やさぐれ酒場」初登場。ただ、あんりは「散々あんたの悪口ここで言ったから。出ているようなもんよ。きょうは言えないな。私たち陰口グループだから」と田辺と2人で笑い合った。

すると、はるかは即座に「陰で言っているから、部屋が汚いんだよ」と言い返した。さらに「部屋汚いんですよ、2人。私はこういう風に言っちゃうから、今出禁になっているんです」と薄幸に告白した。

なんと、あんりと田辺2人は現在、自宅について「はるか出禁」を言い渡しているとか。あんりは、はるかを自宅に呼んだ際のことを回想。はるかが帰宅するとき、「あんりの家はルンバあっていいね」と言い出したと振り返った。

ところが次の瞬間「ルンバあるのに、髪の毛いっぱい落ちてた。お邪魔しました〜」と言い放って帰ったという。

これには田辺も「いや〜」と悲鳴。あんりは「もう出禁。当たり前。なんでもう一度、この女を入れなきゃいけないんだ！」と振り返り、薄幸は「京都の人の悪口」と偏見交じりな言い方で笑っていた。