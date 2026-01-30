◆テニス ▽全豪オープンテニス第１３日（３０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）３０日＝吉松忠弘】世界王者のカルロス・アルカラス（スペイン）が、全豪男子シングルスで３番目に長い５時間２７分の激闘を制し、史上最年少、９人目の生涯４大大会全制覇の快挙に王手をかけた。世界ランキング３位のアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）に６−４、７−６、６−７、６−７、７−５のフルセットで勝ち、決勝では３連覇を狙う同２位のヤニク・シナー（イタリア）−男女通算シングルス単独最多２５度目の４大大会男子シングルス優勝を目指すノバク・ジョコビッチ（セルビア）の勝者と対戦する。

アルカラスは、２セットアップした後、右太ももに異変を感じ、トレーナーがマッサージに入った。動きがおかしくなり、明らかにラリーを短くする作戦に出た。しかし、ズベレフが２度のタイブレイクを制しフルセットに突入。ズベレフも疲れか、メンタルの部分か、決め手に欠き、最終セット５−３リードから追いつかれた。最後は１０点先取のタイブレイクをアルカラスが制し、そのままコートに倒れ込んだ。