冬アニメ原作をKindleで一気読み！『葬送のフリーレン』『違国日記』などまとめ買いして楽しもう【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から、まとめ買いできる注目の2026年冬アニメの原作をご紹介！気になる今後の展開、アニメと原作の描写の違いなど、まとめ買いしてじっくり楽しんでみてはいかがだろうか。
違国日記
■葬送のフリーレン 1〜15巻
価格：8,800円(142pt付与)
葬送のフリーレン
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは−−
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは−−
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚（アフター）ファンタジー！
■違国日記 1〜11巻
価格：6,717円(66pt付与)
違国日記
35歳、少女小説家。（亡き母の妹） 15歳、女子中学生。（姉の遺児） 女王と子犬は2人暮らし。
少女小説家の高代槙生（こうだいまきお）(35)は姉夫婦の葬式で遺児の・朝（あさ）(15)が親戚間をたらい回しにされているのを見過ごせず、勢いで引き取ることにした。しかし姪を連れ帰ったものの、翌日には我に返り、持ち前の人見知りが発動。槙生は、誰かと暮らすのには不向きな自分の性格を忘れていた……。対する朝は、人見知りもなく、“大人らしくない大人”・槙生との暮らしをもの珍しくも素直に受け止めていく。
■拷問バイトくんの日常 1〜7巻
価格：4,553円(259pt付与)
拷問バイトくんの日常
ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる〜い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！ アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★
■多聞くん今どっち！？ 1〜13巻
価格：7,722円(858pt付与)
多聞くん今どっち！？
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
■ダーウィン事変 1〜10巻
価格：7,920円(536pt付与)
ダーウィン事変
テロ組織「動物解放同盟（ALA）」が生物科学研究所を襲撃した際、妊娠しているメスのチンパンジーが保護された。
彼女から生まれたのは、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」チャーリーだった。
チャーリーは人間の両親のもとで15年育てられ、高校に入学することに。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だが「陰キャ」と揶揄されるルーシーと出会う。
「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。
■正反対な君と僕 1〜8巻
価格：5,478円(56pt付与)
正反対な君と僕
元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!
※本ページで紹介する情報は、2026年1月30日17時現在のものです。
違国日記
■葬送のフリーレン 1〜15巻
価格：8,800円(142pt付与)
葬送のフリーレン
魔王を倒した勇者一行の“その後”。
魔法使いフリーレンはエルフであり、他の3人と違う部分があります。
彼女が”後”の世界で生きること、感じることとは−−
残った者たちが紡ぐ、葬送と祈りとは−−
物語は“冒険の終わり”から始まる。
英雄たちの“生き様”を物語る、後日譚（アフター）ファンタジー！
■違国日記 1〜11巻
価格：6,717円(66pt付与)
違国日記
35歳、少女小説家。（亡き母の妹） 15歳、女子中学生。（姉の遺児） 女王と子犬は2人暮らし。
少女小説家の高代槙生（こうだいまきお）(35)は姉夫婦の葬式で遺児の・朝（あさ）(15)が親戚間をたらい回しにされているのを見過ごせず、勢いで引き取ることにした。しかし姪を連れ帰ったものの、翌日には我に返り、持ち前の人見知りが発動。槙生は、誰かと暮らすのには不向きな自分の性格を忘れていた……。対する朝は、人見知りもなく、“大人らしくない大人”・槙生との暮らしをもの珍しくも素直に受け止めていく。
■拷問バイトくんの日常 1〜7巻
価格：4,553円(259pt付与)
拷問バイトくんの日常
ここは殺しや拷問が合法化された世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。そこに新人バイトのミケとヒューも加わって――？アットホームでゆる〜い職場と、エグい拷問のギャップに中毒者続出！ アナタの性癖にぶっ刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ★
■多聞くん今どっち！？ 1〜13巻
価格：7,722円(858pt付与)
多聞くん今どっち！？
木下うたげは大人気アイドル・F/ACE（フェイス）の福原多聞くんを推している高校生。ある日バイトで向かった先が、なんと多聞くんの家だった！ しかも、多聞くんの本性はセクシー＆ワイルドなアイドル姿とは真逆の、ジメジメ陰キャで…？「多聞君は神！！」 「復唱して下さい」どんな姿であれ、多聞くんは多聞くん。自己肯定感が低い彼を、全力でサポートすることに！ しかし、ジメジメの多聞くんにもきゅんとしてしまい…？オンオフ激しめ×新しすぎる推し活ラブコメ、開幕！
■ダーウィン事変 1〜10巻
価格：7,920円(536pt付与)
ダーウィン事変
テロ組織「動物解放同盟（ALA）」が生物科学研究所を襲撃した際、妊娠しているメスのチンパンジーが保護された。
彼女から生まれたのは、半分ヒトで半分チンパンジーの「ヒューマンジー」チャーリーだった。
チャーリーは人間の両親のもとで15年育てられ、高校に入学することに。
そこでチャーリーは、頭脳明晰だが「陰キャ」と揶揄されるルーシーと出会う。
「テロ」「炎上」「差別」……ヒトが抱える問題に、「ヒト以外」のチャーリーが、ルーシーとともに向き合うヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ。
■正反対な君と僕 1〜8巻
価格：5,478円(56pt付与)
正反対な君と僕
元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう鈴木は、自分の意見を言える物静か男子・谷くんに絶賛片思い中。だが周りの目が気になって普通に接せず、いつも谷くんにダル絡みばかり…。しかしある日勇気を出して、一緒に帰ろうと誘ってみたところ…!? 共感マックスの等身大ラブコメ、開幕!!
※本ページで紹介する情報は、2026年1月30日17時現在のものです。